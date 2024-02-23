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00919填息了…專家開心領股息：很多人擔心存股族！殊不知「右手」越來越大
某些人每次都擔心存股族左手換右手，殊不知右手越來越大！
話不多說，很多人擔心的00919今（20）天填息了！
老話一句：別人還在懷疑，我們已經在領股息。
恭喜所有00919的投資人，也恭喜孫太自己，下個月看00919表演。
小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！
不看盤；等領息；做自己-是我目前的存股狀態。
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