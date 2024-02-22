00940、00939對決…就成分股而言其實很相似！ 他：「這檔」像00919加上00929的版本

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聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

YouTube頻道《陳愉昇投資理財》分享，股票市場演化真快，去年元大高股息（0056）才從年配改成季配，不久前也才剛推出月配息復華台灣科技優息（00929），現在竟然又推出兩檔新的月配息ETF統一台灣高息動能（00939）和元大臺灣價值高息（00940）；彼此的配息時間又剛好錯開，三者合在在一起，等於投資朋友在月初、中、底，都可以有股息的收入。

所以不用羨慕別人當房東每個月可以有租金收入，當有了這三檔ETF之後，可是每星期都有穩定的現金流，

但一檔ETF不可能十全十美，不可能只看優點，缺點也就是風險的部分，需要特別注意。

以下為影音內容：

發行價格是比較需要留意的地方，之前大部分的ETF發行價格都落在15元，元大投信又出新招了00940的發行價格只有10元，相當便宜，算是走比較親民的路線。

很在意匯費的投資人，兩檔的保管銀行都是華南銀行。

三檔ETF配息時間剛好錯開，可以組成周周配。

但也要提醒，並非一買進這些ETF就會配息，00939和00940分別要在成立120和90天之後，才會進行第一次的配息，那時候又剛好是除權息旺季後的一個月，很多公司的股息都發放下來了。

00939預估殖利率：9.85％

00940預估殖利率：8.6％

00939所追蹤的指數從2003年到現在來到了708％，勝過加權指數的300%。

00940則是以732％的累積報酬率，勝過加權指數的321％。

績效看起來都很驚人，但要提醒資料都是投信在官網中提供的，參考就好，實際績效還是要以掛牌上市為準。

缺點

00939電子股比重占了92％和00929有一樣的問題，就是科技類股占比太高了，缺乏金控股的穩盤，所以波動可能會大一點；電腦及周邊設備也有20％，這代表00939身上滿多AI概念股，前十大成分股中也有景氣循環股長榮，有些人喜歡有些人不喜歡。

但是可以理解為什麼很多高股息ETF，包含00900和00919都有航運股，因為長榮的殖利率真的太高了。

景氣循環股這問題在00940身上更嚴重了，長榮在成份股中排第一，高達9.2％；比較好的地方在於電子股的占比下降達75.9％，成分股中也還有2.9%的金融保險當穩盤動作，電腦及周邊設備17％。

兩檔都含有蠻高比例的AI概念股，也顯示2024年AI概念股並不會缺席。

看下來就成分股而已00939和00940蠻相似的，都以科技類股為主。

00940比較像是00919加上00929的版本，以科技類股為主但傳產的長榮占比提升很多。

◎本文內容已獲 陳愉昇投資理財 授權，未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 00940元大臺灣價值高息 成分股 月配息 概念股

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