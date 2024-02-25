00941申購100張需150萬…但東京買房要高十倍！ 專家：不保證只漲不跌是對半導體有信心

難道我比艾莉莎莎、九妹還要紅嗎；艾莉莎莎到泰國買房子，你有跟著買嗎。九妹到東京買房子，你有跟著買嗎？

我說要去認購100張00941，就有人要跟著我買，原來我比較紅啊，偷偷暗爽一下⋯⋯

買房子或是股票，要先評估自己的條件，我也問女兒想不想搬到東京，也去買個一間透天房子，才1500萬。泰國太熱了，政治也不太穩定？雖然房子比較便宜，但是我Pass。

有需要、有錢，才去買，這是評估的重點。

當然錢比較重要啦！認購100張00941，需要150萬，只要東京買房的1/10，我是隨便都拿得出來，錢不是問題！

那麼需要面呢？我長期持有台積電30年，累積報酬率比0050、0056，加起來還要強太多倍了！半導體是地表最強的產業。

我持有上游設計的聯詠、中游製造的台積電、下游封裝測試的日月光；但是，我知道這些公司都是半導體產業的一小部分，如果缺乏IC製造的材料跟設備，台積電連一顆IC都做不出來！聯詠跟日月光也不會有生意。

設備跟材料，才是半導體產業的最上游，最不可或缺的。

美國為了打壓中國半導體晶片產業，限制艾斯摩爾不能賣高階機台給中國，就是直接從源頭掐住！

只要中國拿不到最先進的機台，就算台積電到中國設廠，一樣也生產不出最高階的晶片！

這樣可以看出艾斯摩爾的重要性了吧，每年台積電都要去搶高階機台。

我持有台灣的半導體公司，如果再持有國外的半導體設備、材料公司，我的半導體佈局就更完整了，可以再抱牢個30年！

所以我才會想要去認購100張00941，這才是我真正需要的。

3月也有幾檔高股息ETF要推出，高股息真的太多了，而且好像也都差不多，現在已經有很多很好的高股息ETF，像是00929可以馬上每月領息，而且配0.13也很清楚，但是00940要等到上市後幾個月才配息，也不知道會配多少？所以我不會去認購新的高股息！

我知道自己的需要，所以鎖定00941中信上游半導體，目的是讓我的半導體佈局跨出台灣。

如果幾年後我退休，說不定也到海外買房地產，如果我有錢又有需要的話！

有錢、有需要，才是重點。每個人要考量自己的情況！當然錢不是問題，00941認購一張只要1.5萬元，不一定要買100張！

需要方面嗎？你喜歡半導體產業嗎？00941都是國外大廠，能不能讓你的投資組合更完整，你能不能長期投資？都是考量的重點！

買賣請自行判斷，我不敢保證00941只漲不跌，但是我對半導體產業有信心，我可以接受產業的波動，也可以抱牢很多年就是了！

如果你要申購00941，請出自於自己的判斷，自作主張才是大丈夫！

如果再有人說是跟著我買，我就去買法拉利，看你會不會也跟著買？

每個人的狀況都不同，所以不要跟著別人買股票！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。