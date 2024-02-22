00936相較之下冷門許多的月配息ETF！ 他樂觀看待：00878上市前一年也不被看好

00929上市以來市場反應熱烈，股價股息表現都相當不錯，證明月配ETF不只可行而且受到市場青睞，就在去年11/8其實也上了一支月配ETF，但相較之下冷門許多，就是00936「台新台灣永續中小型ETF」！

看名字就知道00936組成是以中小型個股為成分股，主要看中小的三大特性，2021的超漲、2022的抗跌、2023的爆發力，目前主流季配或月配ETF都是以重磅權值股組成，大概能理解936為何要以中小作為市場區隔。

至於表現如何就來看看過去這三個月來的股價。現在看來很明顯就是以去年12/15的高點16.83分為兩個階段，因為上市時間還沒有很久，也只能以大盤同期作個對照。

大盤自11/8-12/15漲了5.5%，936則是漲7.8%。12/15迄今大盤漲6.1%，936則是跌了4.8%。如果看00936上市迄今漲幅，大盤自11/8迄今漲12%，00936則是漲3.2%。

現在看起來00936的問題還蠻明顯的，要追求爆發成長但其實沒有比大盤漲得多，且大盤在開紅盤大漲以來，00936全都沒吃到這些漲幅，而且不漲反跌。

再來就要看配息了，主打月配大家就會拿來跟00929甚至3月開始募集的00939、00940對照，如果配息配得比其他三支差，那市場接受度可能會小得多。

不過也才00936才上市沒多久，就算現在差強人意，也不能保證未來不會有驚人表現，就像00878剛上市前一年大家也不怎麼看好一樣，就看00936的選股邏輯能否在競爭激烈的ETF市場殺出血路嘍。

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