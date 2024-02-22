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00939開啟「雙周配」話題…超詳細介紹！ 專家：搭00929不怕月底沒錢吃土

聯合新聞網／ 股海老牛
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

統一台灣高息動能ETF（00939）

來了！高股息ETF 生力軍

其實不少外商企業都採用「雙週領薪制」！也就是每個月發放2次薪，優勢在於：

複利滾存：提前投入提早享受複利

靈活消費：繳還貸款閒錢靈活運用

週轉應急：有效避免月底吃土窘境

不過台灣多數領薪族都是月領制，該怎麼辦；放心老牛教你用00939打造「雙週領」！

由於高股息+月配息掀起一股旋風之後，不少存股族跟老牛敲碗，希望我能多介紹，特別是新掛牌的高股息ETF。特別是ETF該怎麼選、怎麼買、怎麼配。

統一台灣高息動能ETF（00939）

相關日期：募集時間3/1-3/5，3/20正式掛牌上市，首次除息時間8/1、領息時間預定為8/26！

相關價格：募資價15元，經理費0.3%、保管費0.035%。

ETF特色：「月配息」配息時間為月底，並採用平準金制度，符合市場最夯趨勢！

高股息+低波動

00939追蹤的「特選臺灣高息動能指數」，近5年平均股利率高達9.85%，優於大盤與多數高息ETF指數。以波動度來說，相較於台灣高股息指數及加權指數，也是波動度最低的指數！

精準卡位+調整權重

一年調整一次成分股，在5月依殖利率和股利率「篩選」成分股。並於1月、9月時依照夏普值對成分股進行「加減碼」調整權重！

夏普值=報酬率/標準差

夏普值越高，代表承受每單位風險獲得的報酬越高。可以說是投資標的之CP值！

指數績效優異

2007/5月-2023/11月歷史回測「臺灣高息動能指數」總報酬為708%，優於台股加權指數的303%、台灣高股息指數的278%。

篩選條件+前10大成分股

00939追蹤之指數篩選條件：從上市櫃市值前250大股票中篩選。

先剔除流動性不佳的股票，再評估下面條件：

盈餘品質：要找會賺錢的公司

成長品質：營業利益率要高

股利品質：不發股利當然OUT！

最後以股利率前40名的股票來建構投資組合。

貼心提醒：00939追蹤之指數的選股方式並不局限於電子產業，主要是以符合條件的好公司為主哦！

重點來了：老牛教你「雙週領」撇步！

業界首創雙週配組合：以搭配復華台灣科技優息（00929）為例！

00939標榜「月底領息」，有別於其他高股息的「月中領息」。搭配同樣採月配息的 00929，就能夠達成：「月中領息、月底再領息，月月雙週領」！

【錢進ETF】統一台灣高息動能ETF(00939)：搶股息抓強勢、息利雙收，自組雙週配！

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00939統一台灣高息動能 收益平準金 月配息 雙周配

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