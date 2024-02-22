00878下星期除息0.4元「歷史新高」！ 專家分享一圖：搭配0056+00713投資循環

00878下週要除息了，這次發的股息0.4元是歷史新高喔！看到新聞說，00878一月來的受益人數118.8萬人，已經超過台積電的117.7萬人了，不愧是近年最有人氣的ETF！

最近國泰投信董事長預估，今年高股息ETF息收可能會比前幾年少，大約維持在5%~6%左右，主要是因為電子股先前本益比低、股價低、殖利率高，但在股價大漲後，獲利若沒跟上殖利率就會下降，對於這一點，看到討論區的多數大大都覺得太少了...

殖利率下降的原因，除了董事長提及的以外，應該也和金管會先前發布新的「收益平準金」準則有關，其實新準則上路後，ETF的配息來源回歸「資本利得」或「成分股配息」，但不管收益平準金是多配還是少配，其實對於投資人來說總報酬率是一樣的，最重要還是成分股的經營及股價表現。

當然這只是董事長的保守預估，現在還沒辦法確定新準則上路後會怎麼樣，但也不是說只有00878受影響，是全部有收益平準金制度的ETF都一樣，至少對於選股邏輯正確的ETF來說不用過於擔心，若還是有疑慮，那在做投資決策的時候，也可以先把殖利率抓在5%~6%會比較穩健，有多出來的再當作是賺到的小確幸吧！

對了，我今天有看到一張圖片（作者：鼠王米亞の斜槓理財日誌（定期定額））很不錯耶！這張圖的3檔高股息ETF剛好正是我在買的，完美呈現要怎麼用0056+00878+00713達成月配息+再投入的循環，是一張很完美的懶人包。

因為真的覺得很好，想趕快貼上來分享給大大們。

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