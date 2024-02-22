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006208每月定期定額一萬 加碼五千該00919或VT？網建議：全丟這檔就好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論新手投資ETF的配置。圖／聯合報系資料照片
網友討論新手投資ETF的配置。圖／聯合報系資料照片

股票投資標的選擇很重要，有股票新手每月花費1萬元投資006208，近日打算提高投資金額至1.5萬，考慮買進VT或是00919，不過其他人認為，資金不多，只要專注投資一檔就夠了，建議他加碼投資006208。另外有同是新手的網友分享，他也有投資00919，大讚「這檔很適合新手」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他今年24歲，是一名股票新手，薪資扣除房租、生活費等支出，每月還有1.5萬的資金可以投資股票，原本他只有投資1萬元買進006208，進而打算增加投資金額，避免亂花錢。

該網友說，他目前打算多投資一檔股票，如VT、00919，但無法決定金額如何分配，因此發文詢問網友意見，他詢問，「自己做功課是看006208+VT，原本也有考慮006208+00919，但還在思考金額要怎麼分配，1:2？2:1？」

其他人則留言「我上個禮拜開始定期定額，也是這樣配置，但我是1：1而已」、「雖然VT比較分散風險，但我會選VOO，相信股神」、「多投一點006208就好了不用考慮919」、「金額不大先投一檔就可以囉」、「006208:VT我會建議至少3:7，甚至更高比例2:8。台灣佔據全世界流通市值2%而已，不要配置太高比例」。

還有人留言「Vt到底有什麼好投的？不要看太遠的未來，近五年的世界第一大國你們覺得會換嗎」、「如果要買的話全球比例可以提高，然後vt直接改買vwra，雖然內扣費用高了一點，但是股息稅差很多」、「我自己是006208+VT是4:6，6208買比較早所以庫存多一點。最近有閒錢也是考慮高股息，但我不是看00919而是00939，想說看939的選股邏輯不錯想申購一些」、「我也有買00919耶，覺得新手存這檔還蠻ok的」。

006208富邦台50 00919群益台灣精選高息ETF基金 存股 定期定額

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