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00919竟排最後？想月領一萬優先買進0056其次00878！ 他：若CP值比賽冠軍換人

聯合新聞網／ 用零股挑戰人生
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

想要月月領息一萬元，您選會想哪一檔買進？0056？00878？00919？

聲明一下這邊沒有批評哪檔不好，哪檔特好的狀態了，只有適不適合自己買進。

最近常見到有人會拿這三檔來比較，並且計算如果想要每個月配一萬現金流，這樣每檔所需要買進多少股並且花費多少錢。

這邊如果說是我的優先選擇，排名大概會是優先0056；其次00878；最後00919，自己買股票喜歡穩定，填息率高的ETF，不要說填息不重要，買到會填息的ETF，代表他選擇的標的是有起伏走勢的！

以年齡來說這三檔0056發行最久，填息率目前為百分百，配息金額也是逐漸提高中並且改為季配息，對我來說沒道理不優先選他，雖然目前價格算是在於高點；不過光是老牌這一點，還是值得慢慢買它，等待機會加碼。

00878為之前的當紅炸子雞，只不過熱度被月月配的ETF誕生，逐漸產生規模成長速度開始下降，不過對於他的優點抗跌與穩定，配息金額也是資優生，沒道理不知支持它！況且我的第一次大獲利，就是靠它產生！我要不離不棄就是愛它。

最後00919因為殖利率超高，搭配投信公告4次配息不低於價格0.54元，導致目前熱度整個降不下來，如果CP值比賽選他就對了，不過他是這三檔最年輕的一檔，往後還有需要觀察表現的狀況！自己應該不會光憑殖利率哪個高就買他！自己只有短期買進數張做過一次價差就沒有碰了。

這三檔單純分享自己意見看法，沒有最好標的，只有最強獲利方法那就是持續買進；持續獲利；持續投入；複利催化！

◎本文內容已獲 用零股挑戰人生 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息

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