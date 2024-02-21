為何聯準會要喊話降溫…債券ETF還買？ 專家：必然降息先買00795B領息等待價差

超低折溢價的中信美債20年（00795B）2024年首發配息0.35元 領高息就是爽！

2024年的開春消息中除了股市開紅盤外，另一個關注就是FED利率政策的走向，隨著最新CPI數字的公布，讓降息預期從3月延到6月，使得債券價格的漲勢受到壓抑；換言之，就是債券產品甜甜價又能維持一陣子囉！

投資人要注意一件事情，那就是沒人談升息，都談何時降息，降息這件事情會讓債券的價格往上攻，看看去年底的時候光是市場預期降息提前，就讓債券價格飆漲了一波，逼得FED不得不出現喊話降溫。

簡單的講，只要降息一宣布，手中的債券會從領息工具變成價差工具，不然你找找看過去的資料，有沒有先停止升息後沒降息又繼續大幅升息的紀錄，既然降息是必然的過程，那我們要做的是「挑對產品、先領息等降息」。

如果目標是鎖定降息循環受惠的第一輪產品，那長天期公債肯定是不能錯過的，一堆財經節目上不是都跟你說了嗎，降息時長天期公債的價差怎麼推估？

「存續時間*降息幅度 = 價差幅度」

像是00795B中信美國公債20年這檔產品，存續期間為16.64年，假如今年年底前FED降息4碼=1%，公債ETF產品也連動利率的狀態下：

資本利得預期報酬率為16.64*1%＝16.64%

要是多降一點，資本利得空間又更大了！

除了潛在資本利得外剛前面說過了。買債券就是先領息等降息，而00795B在2024首發的配息金額，為近三年來新高的0.35元，換算年化配息率高達4.7%，這亮眼的數字直接讓00795B，榮登今年的美債ETF配息王！

想領高配息的債券投資人有福了，00795B配息資訊：

配息：0.35元 最後買進日：02月26日 除息日：113年02月27日 配息日：113年03月25日

所以說啊，2024年沒意外的就是等降息開始，手中持有部分的債券產品，不僅可以降低部位波動、還有領息等價差的效果，可不要因為開春紅盤的消息，就忘記了債券市場還有甜甜價等著你呢！

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