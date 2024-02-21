快訊

創校47年培育數萬工科人才 大漢技術學院宣布8月起停辦

柯文哲曾罵「不要臉的肥貓」 陳炯松被判還1439萬9千退職金

張宗憲轟「手指斷只賠3萬」 籃協：曾為他支付26.5萬就醫費用

為何聯準會要喊話降溫…債券ETF還買？ 專家：必然降息先買00795B領息等待價差

聯合新聞網／ 股魚
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

超低折溢價的中信美債20年（00795B）2024年首發配息0.35元　領高息就是爽！

2024年的開春消息中除了股市開紅盤外，另一個關注就是FED利率政策的走向，隨著最新CPI數字的公布，讓降息預期從3月延到6月，使得債券價格的漲勢受到壓抑；換言之，就是債券產品甜甜價又能維持一陣子囉！

投資人要注意一件事情，那就是沒人談升息，都談何時降息，降息這件事情會讓債券的價格往上攻，看看去年底的時候光是市場預期降息提前，就讓債券價格飆漲了一波，逼得FED不得不出現喊話降溫

簡單的講，只要降息一宣布，手中的債券會從領息工具變成價差工具，不然你找找看過去的資料，有沒有先停止升息後沒降息又繼續大幅升息的紀錄，既然降息是必然的過程，那我們要做的是「挑對產品、先領息等降息」。

如果目標是鎖定降息循環受惠的第一輪產品，那長天期公債肯定是不能錯過的，一堆財經節目上不是都跟你說了嗎，降息時長天期公債的價差怎麼推估？

「存續時間*降息幅度 = 價差幅度」

像是00795B中信美國公債20年這檔產品，存續期間為16.64年，假如今年年底前FED降息4碼=1%，公債ETF產品也連動利率的狀態下：

資本利得預期報酬率為16.64*1%＝16.64%

要是多降一點，資本利得空間又更大了！

除了潛在資本利得外剛前面說過了。買債券就是先領息等降息，而00795B在2024首發的配息金額，為近三年來新高的0.35元，換算年化配息率高達4.7%，這亮眼的數字直接讓00795B，榮登今年的美債ETF配息王！

想領高配息的債券投資人有福了，00795B配息資訊：

配息：0.35元

最後買進日：02月26日

除息日：113年02月27日

配息日：113年03月25日

所以說啊，2024年沒意外的就是等降息開始，手中持有部分的債券產品，不僅可以降低部位波動、還有領息等價差的效果，可不要因為開春紅盤的消息，就忘記了債券市場還有甜甜價等著你呢！

◎本文內容已獲 股魚-不看盤投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00795B中信美國公債20年 債券ETF 聯準會 降息

延伸閱讀

選00878存股的「4大原因曝光」！ 他：倒不了、費用率低、配息還創下新高

00919配息宣布後都會漲「該現在加碼」？網推無腦買：25元下皆甜甜價

00940、00939…5檔月配ETF「7天就領錢」怎組合？ 她：今年夏天4檔首配見真章

用00933B老母雞養00878及00922！ 專家「母子投資法」：現金流、資本利得全跟著來

相關新聞

00878、0056今年息收剩5％被嫌太少？網酸「胃口大什麼」：贏過許多金融股了

國泰投信董事長張錫日前向媒體透露「00878是任內最成功的基金」，不過他預估，今年高股息ETF報酬率會比去年少一半，總報酬裡頭的息收約能維持5%至6%。PTT網友不以為然表示，5%已經是很不錯的數字，甚至贏過許多金融股配息，現在卻被嫌棄太少，狠酸「過太爽！高股息之亂」。

為何聯準會要喊話降溫…債券ETF還買？ 專家：必然降息先買00795B領息等待價差

沒人談升息，都談何時降息，降息這件事情會讓債券的價格往上攻，看看去年底的時候光是市場預期降息提前，就讓債券價格飆漲了一波，逼得FED不得不出現喊話降溫。

台股久留萬8…市值型ETF準備翻身？ 網點名：006208、00923都好香

開工以來台股表現亮眼，台股指數20日大漲逾百點，收18,753.16點、續創歷史新高。PTT網友討論「市值型ETF準備翻身」，有網友認為，整體趨勢還會再往上走，直呼「006208、00923都好香」。

00940、00939…5檔月配ETF「7天就領錢」怎組合？ 她：今年夏天4檔首配見真章

雖然00939和00940一樣是月配和高股息，但想要追上大暴紅擠身一線的00929，總是要有點新花招，所以兩檔不約而同打出「雙周配」的玩法，也就是2個禮拜就能領一次零用錢。

用00933B老母雞養00878及00922！ 專家「母子投資法」：現金流、資本利得全跟著來

利用高股息的人氣王00878做出搭配，拿穩健的月配債券型ETF00933B當老母雞，每個月的現金流債息，選擇穩健的00878或資本利得的市值型00922...

用00878搭00933B和資本利得00922！ 專家「超高CP值」：月領息+季獎金還能擴大資本

利用受益人數最多的00878為基準，來講解怎麼進行搭配得到適合你的結果，而且在高收益產品熱潮過後，你是否有想過高收益產品長期總績效較差的問題？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。