00940、00939…5檔月配ETF「7天就領錢」怎組合？ 她：今年夏天4檔首配見真章

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，高股息ETF在台灣一直是很特別的存在，不論是規模或受益人數都佔據了大半市場，這兩年更是一檔接著一檔發行，妥妥的流量密碼。

財經新聞和網路討論區的不敗話題，畢竟現實就是很多人喜歡、也需要這樣的產品。

作為最受台灣人歡迎的類型，高股息ETF在機制上也持續演化，早期的元大高股息（0056）是年配息，到了國泰永續高股息（00878）出現讓季配息開始流行，隨著一年發四次現金股利的ETF增多，組合三檔每月領息成為一股風潮。

然後中間有永豐優息存股（00907）這樣的雙月配高股息出現，不過沒有激起太大的水花，再來就是近期的故事，復華台灣科技優息（00929）的誕生成功打響月月配名號，最新出的高股息ETF紛紛跟上，看來月月都有錢領才是王道。

台灣投資人真的很喜歡領息，從個股到ETF始終如一，不過...月月配時代才剛到來，又有新的玩法出現，最近網路上熱門的話題變成「雙周配」和「周周配」。

月月配到周周配的新時代

目前台股市場上（國內股票型）有3檔月月配ETF，分別是00929、中信成長高股息（00934）、台新永續高息中小（00936）；重點3月即將有2檔全新高股息展開募集是，統一台灣高息動能（00939）和元大臺灣價值高息（00940）。

雖然00939和00940一樣是月配和高股息，但想要追上大暴紅擠身一線的00929，總是要有點新花招，所以兩檔不約而同打出「雙周配」的玩法，也就是2個禮拜就能領一次零用錢。

00939官網寫下，目前台灣各ETF的領息時間大約落在月中，00939新創「月底領息」機制，自行搭配其他月配息就能組成雙周配。

00940官網也說，目前市場上季配息、月配息領息時間時間幾乎落在月中，只要搭配「月初領息」的月配息ETF，也就是00940啦，就可以實現雙周領息。

網友馬上腦筋動更快，一檔月初一個月底，小孩子才選擇我全都要，再加上兩檔月中領息，時間小小錯開的月配ETF，不就等於周周配嗎？每個禮拜都可以領錢。

不過雙周配或周周配，其實八字還沒一撇，目前只有00929穩定配息中，發放時間也確實在每月月中。

00934首次的收益評價日是今年6月30號，00936則是基金成立滿30天之後，時間雖然過了，不過評價不代表會配息；兩檔出生在除權息淡季，還沒配並不意外。

至於00939說明書上寫基金成立日滿120天之後，00940是基金成立日滿90天之後，這個夏天就可以見真章了，屆時4檔月月配高股息ETF迎來首配。

追求周周配的朋友，代表會持有4檔月配ETF，那要注意保管銀行，如果跟自身的證券交割銀行不一樣，記得去申請變更，不然光是一檔月配一年光是匯費就會被吃掉120元，剛起步階段領息也沒幾塊錢，用比例看那可是很痛。

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