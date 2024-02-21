選00878存股的「4大原因曝光」！ 他：倒不了、費用率低、配息還創下新高
嗨！大家好，隨著00878公布了令人興奮的配息金額以及即將迎來除息。
大芥就趁這個時候來回顧，00878的存股績效以及選擇00878當作主力存股目標的原因，和其他分享；那就繼續看下去吧！
00878存股績效公開
總損益：+$92,814
獲利率：+27.76%
目前股數：19,116
均價：$17.49
大芥從2022/10/11開始存00878，已經存快500天了；時間過得好快，回頭看第一次買進00878的價格，買在$15.83，真的是好甜。
長期持有好資產，一定不會辜負自己的。
00878最新配息金額0.4再創高！
好資產就是不會辜負自己，00878 二月份配息不僅複製貼上，還加碼！
實在太令人興奮啦！相信對於持續買進的人，一定能感受到存股累積的力量
而大芥回顧過去的配息狀況，覺得領息金額真的越來越有感了。
領息紀錄回顧
大芥目前參加過5次除息，隨著累積股數越多、現金股利持續上升，每次領息金額也越來越有感。
2022/11（配 0.28）：領息$1,247
2023/02（配 0.27）：領息$1,823
2023/05（配 0.27）：領息$2,970
2023/08（配 0.35）：領息$4,294
2023/11（配 0.35）：領息$5,365
接下來00878也要再除息啦，2024/02 會配0.4來算看看大芥這次預計領多少！
最新公佈除息能領多少？
大芥這次預計19張多參加除息可以領到至少$7,600股息真的越來越有感了！
00878 Q1除息資訊：
配息金額：0.4（歷史新高）
年化配息率：7.4%
最後買進日：2/26（ㄧ）
除息日期：2/27（二）
股利發放日：3/25（ㄧ）
為什麼選00878為存股目標？
1.選股邏輯兼具ESG&高股息
00878成分股篩選著重在「過去配息表現」，會挑選ESG優質企業且獲利穩健、高殖利率的30檔個股，選股嚴謹、配息表現穩定
2.產業配置多元
可以劃分成3大類產業，比重依序為：電子>金融>傳產
多元的配置可以減少因產業過度集中所帶來的波動與風險
3.費用率低
2023年00878整年費用率為0.46%，比多數熱門高股息ETF來得低，長時間下來可以減少對報酬的影響，適合長期持有
4.下市風險低
00878成立僅三年多，規模已達2500億，為ETF排行中第3名，僅次於0050和0056
而受益人數不僅突破百萬，是台股ETF排行第1，還超車台積電股東人數！
大芥買進 00878 的方式
大芥買進的方式以定期定額為主、不定期加碼為輔
1.定期定額：系統保持紀律長期扣款，累積投資部位，股價下跌也不停扣
2.不定期加碼：當有閒錢、股價見綠時，逢低加碼
2024年大芥的存股目標
今年要存到24張以上的00878；目標訂好就是努力存，期待未來收割的那天。
分享到這邊啦！如果你也有 00878 的話，一起來擊個掌吧！
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