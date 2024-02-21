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00919配息宣布後都會漲「該現在加碼」？網推無腦買：25元下皆甜甜價

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想加碼00919。本報資料照
網友想加碼00919。本報資料照

00919即將於三月進行除息，PTT網友回顧上次經驗，他在公布配息之前買進10張，想不到公布後股價暴漲，因此考慮在除息前加碼。其他人建議「無腦買」，甚至有人預測，未來股價上看50元，25元以下都是甜甜價。

00919已連續三周榮登受益人增加冠軍，原因在於00919連續三次年化配息逾10%，配息高水準又穩定，成為高股息大黑馬, 整年規模成長48倍, 也晉升前五大高股息 ETF，加上類似台積電（2330）階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此最受投資人青睞。00919為季配息，即將在3月進行第四次配息，也因此吸引許多投資人提前卡位進場。

一名網友在PTT發文表示，00919往往在除息以前都會暴漲一波，他回顧上次公布配息前，他買進10張，股價21.9元，本來還覺得有點貴，想不到隔天公布配息為0.55元後，股價一路飆升到23元，如今三月又要除息，股價再度開始上漲，他好奇，「如果這次又配高於0.55，是不是就有機會噴到24？」

其他人留言「ETF飆股無腦買」、「買高股息追求現金流的人有在看成本？」、「我早上加碼了」、「這次大概配0.55，我看股價還是會衝一波，還是先買，24有機會」、「這支只有早買跟晚買，你遲早會買」、「根據上一次經驗來看，現在價格還可以買，我也是估計下個月初會噴到24」、「這支會比肩713到50元，請珍惜現在的價格」、「0.55多配幾次就不是現在的價格了」。

還有人留言「我會建議除息後，股價掉下來再買，可以多買幾張」、「今天只買一張，等除息再慢慢加碼」、「這支真的很噴，比56還噴」、「若一直配0.55那股價一定會繼續上去，太低了」、「直接歐印，這支遲早上25」、「25以下都很甜」、「等939、940抬轎一飛沖天」。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 除息

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