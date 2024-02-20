快訊

批林右昌兄妹「中央廚房」餵假訊息 謝國樑澄清權利金總額

小米也傳裁員 龍年開工即停工 大陸勞動仲裁熱線爆滿

沒有打錯！高雄市區150坪房月租僅2千 屋主列條件找「有緣房客」

00937B「規模恐很快達千億」受益人數火速飆破16萬！ 專家：首配年化殖利率高達6％多

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

00937B會是今年的債券奇蹟嗎？

2024年是這波美國暴力升息循環的終點，也是利率「由升轉降」的重要轉折年，所以從去年開始，債券ETF的關注度和詢問度也快速攀升，好多人留言敲碗要債券版的人氣榜。

所以我們在過年期間花了一點時間，特別整理出前20大債券ETF的排行，前段班幾乎是美債和公司債的天下。00679B是最資深的債券ETF，掛牌到現在已經超過7年，目前人氣和規模都是第一大，結果排名第二的竟然就是9字頭最資淺的00937B群益ESG投等債20++

從去年12月初掛牌到現在只有短短2個半月，竟然已經有超過16.3萬的投資人持有，最近一個月就增加5萬人，規模增加252億，不論成長率或是成長數字都是一月份最高，照這個速度繼續成長，應該不用等到降息就會破千億了，人氣冠軍也指日可待。

00937B會瞬間爆紅又爆量，除了預期降息的大環境因素之外，我想更重要是它幾乎集結了所有人氣ETF的流量密碼：

1、月月配：2月已經正式啟動（記得線上變更配息帳戶到彰銀）

2、高配息：只納入票面利率高於4.5%的債券，從源頭提升配息實力

3、15元發行：早期債券都是40元發行，15元的價格相對親民

4、平準金：新ETF爆紅時特別需要，充分發揮穩定配息的作用

5、節稅費：免證交稅免二代健保是最基本的，又搭到今年海外所得免稅額調高到750萬的降稅紅利

6、ESG：前20大當中唯一納入ESG概念

00937B首次配息也不負16萬投資人期望，公告出0.084元，以2/5封關收盤價15.85元換算，年化殖利率高達6.3%。這通常要非投資等級債或是新興市場債，才有可能開得出這種趴數，投資級公司債能有6字頭是相當少見的，不過能不能維持下去就要多觀察幾個月了。

最後是00937B二月配息時程提供給大家參考：

最後買進日：2/26（一）

除息交易日：2/27（二）

配息發放日：3/25（一）

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00679B元大美債20年 00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 月配息

延伸閱讀

00878有多強？他：定期定額三年且「股息不再投入」報酬竟還高達31％多！

說好的AI呢…伺服器集體跳水？ 他「非不可預期」：滿手訂單卻出不了貨營收自然不好看

去年ETF費用率最低的為006208！ 專家不解：為何0050比選股條件多的00850還高

00940回測報酬率732%！網預言斷定「會賣翻」：身邊朋友都要買

相關新聞

00882為何從「存股變玩價差」？ 不敗教主：兩相宜…ETF的重點就是便宜

有人問：老師的00882怎麼不存股，改作價差啦？

006208跟00733每月定期定額1萬選誰？網曝「前者會贏」的最大關鍵

股票新手想投資最簡單的方式就是定期定額，每月都可以固定投資存錢，累積資產。一名網友表示，他打算每月定期定額一萬元，目前正在考慮006208或00733，其他人則建議「今年台積電漲比較兇，所以相對來說，今年006208會贏00733機會很高」。

00937B「規模恐很快達千億」受益人數火速飆破16萬！ 專家：首配年化殖利率高達6％多

00937B首次配息也不負16萬投資人期望，公告出0.084元，以2/5封關收盤價15.85元換算，年化殖利率高達6.3%。

新手買00687B問「美債受匯率影響？」 網開噴：擦鞋童進來了看來高點已到

美國一月 CPI 數據出爐，降溫速度低於市場預期，10年期公債殖利率應聲上漲，也短暫中斷債券價格的漲勢。PTT網友好奇「美債ETF是否會受到美元匯率影響」，其他人解釋，當台幣下跌，美債ETF就會上漲，有人直言「快逃！美債現在不適合持有，買台股比較實在」。

去年ETF費用率最低的為006208！ 專家不解：為何0050比選股條件多的00850還高

令人訝異的是，一般選股邏輯越複雜，費用率會越高的慣例，在大華優利高填息30（00918）這檔ETF上不存在，費用率僅有0.42%，比0050還要低。

00878有多強？他：定期定額三年且「股息不再投入」報酬竟還高達31％多！

自00878掛牌以來的定期定額表現，可以看到，投資越久報酬表現越好，成立超過3年，同時經歷過股市多空的歷練，繳出「抗跌追漲」的優秀成績單！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。