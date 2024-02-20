00937B「規模恐很快達千億」受益人數火速飆破16萬！ 專家：首配年化殖利率高達6％多

00937B會是今年的債券奇蹟嗎？

2024年是這波美國暴力升息循環的終點，也是利率「由升轉降」的重要轉折年，所以從去年開始，債券ETF的關注度和詢問度也快速攀升，好多人留言敲碗要債券版的人氣榜。

所以我們在過年期間花了一點時間，特別整理出前20大債券ETF的排行，前段班幾乎是美債和公司債的天下。00679B是最資深的債券ETF，掛牌到現在已經超過7年，目前人氣和規模都是第一大，結果排名第二的竟然就是9字頭最資淺的00937B群益ESG投等債20++

從去年12月初掛牌到現在只有短短2個半月，竟然已經有超過16.3萬的投資人持有，最近一個月就增加5萬人，規模增加252億，不論成長率或是成長數字都是一月份最高，照這個速度繼續成長，應該不用等到降息就會破千億了，人氣冠軍也指日可待。

00937B會瞬間爆紅又爆量，除了預期降息的大環境因素之外，我想更重要是它幾乎集結了所有人氣ETF的流量密碼：

1、月月配：2月已經正式啟動（記得線上變更配息帳戶到彰銀） 2、高配息：只納入票面利率高於4.5%的債券，從源頭提升配息實力 3、15元發行：早期債券都是40元發行，15元的價格相對親民 4、平準金：新ETF爆紅時特別需要，充分發揮穩定配息的作用 5、節稅費：免證交稅免二代健保是最基本的，又搭到今年海外所得免稅額調高到750萬的降稅紅利 6、ESG：前20大當中唯一納入ESG概念

00937B首次配息也不負16萬投資人期望，公告出0.084元，以2/5封關收盤價15.85元換算，年化殖利率高達6.3%。這通常要非投資等級債或是新興市場債，才有可能開得出這種趴數，投資級公司債能有6字頭是相當少見的，不過能不能維持下去就要多觀察幾個月了。

最後是00937B二月配息時程提供給大家參考：

最後買進日：2/26（一） 除息交易日：2/27（二） 配息發放日：3/25（一）

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