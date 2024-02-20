去年ETF費用率最低的為006208！ 專家不解：為何0050比選股條件多的00850還高

「2023年國內股票型ETF費用率排名」

懶錢包『投資高股息ETF要多付這些錢！值不值得這樣看』這一集的節目，整理了2023年的ETF費用率排名，我抓了幾個畫面分享幾點想法。

費用率最低的前三名都是富邦推出的ETF，分別是富邦台50（006208）、富邦科技（0052）與富邦公司治理（00692），分別是0.25%與0.26%。與元大0050的費用率0.43%相比，006208可說是更好的選擇。

連選股條件比較多的元大台灣ESG永續（00850）的費用率都只有0.4%，真不知道只看市值的0050為什麼要扣比較高的費用率（0.43%）。

令人訝異的是，一般選股邏輯越複雜，費用率會越高的慣例，在大華優利高填息30（00918）這檔ETF上不存在，費用率僅有0.42%，比0050還要低。

而且00918在2023年的配息與股價表現都展現出非常好的績效，整體含息總報酬59.06%，在台股股票型ETF排名第4，在高股息ETF排名第2，僅輸給凱基優選高股息30（00915）。

若只看台股高股息ETF的費用率，最低的就是00918，第二低的是受益人數最多的00878，僅有0.46%，而且一年比一年還要低，算是唯兩檔高股息ETF的費用率能低於0.5%的。

再看費用率最高的幾檔台股ETF，不意外可以看到換股頻率與股數都很高的00900，有1.37%。而去年整體績效表現第二好的00915，費用率也有1.22%，表現最好的富邦臺灣中小（00733）費用率是2.09%，而且過去三年都是超過2%。

00733的費用率很高，但去年的報酬卻是排名第一，這樣是否值得付這筆超過2%的費用率呢？我們看一下過去5年的股價表現，2019、2020與2022年的表現並沒有很驚豔，2022年也一樣都是下跌的情況。

但如果把過去5年的股價表現拿來與元大台灣中型100 ETF（0051）與兩檔發行時間較久的高股息ETF 0056與00713做比較，可發現5年累積績效，還是由00733明顯勝出不少。即使是跟可代表大盤表現的0050相比，同樣高出許多。

我們可看到在2020年的疫情大跌後、2021年年初與2023年年中，00733都有一段比其他幾檔ETF漲幅更加明顯的表現，未來是否還能維持同樣表現不得而知，但中小型股的特性卻非常鮮明，股價波動幅度大。

至於值不值得用這超過2%的內扣費用率，去追求中小型股可能帶來優於大盤表現的報酬，就留給您去評估決定，我對此不表示意見。

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