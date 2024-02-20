00878有多強？他：定期定額三年且「股息不再投入」報酬竟還高達31％多！

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聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 聯合報系資料庫
台股示意圖。 聯合報系資料庫

知美上次和大家分享，實際定期定額一年00878總績效，最近有網友好奇，假設從成立就開始定期定額買，整體的報酬表現又會是如何呢？

知美幫大家整理，自00878掛牌以來的定期定額表現，可以看到，投資越久報酬表現越好，成立超過3年，同時經歷過股市多空的歷練，繳出「抗跌追漲」的優秀成績單！

這也是知美選擇00878，當作長期存股的其中一項原因，目前大約有超過21.6萬戶投資人，和知美一樣在定期定額00878。

「定期定額」+「股息不再投入」，對於現金流有需求的投資人，選擇定期定額加上股利不再投入，持續定期定額00878，3年含息總報酬有31.30%！

「定期定額」+「股息再投入」，善用「複利」的力量，選擇定期定額加上讓股利再投入，整體含息報酬表現會更好，定期定額00878約3年時間，含息總報酬率33.79%！這邊的複利效果只持續累積三年，後續投資的時間越拉越長，複利的威力會變得更加龐大。

00878這次2月份配息創新高：

每單位配出0.4元

年化殖利率達7.2%

知美會將股息留下來，等待明年繼續將所有股息一次投入，持續累積複利效應，這次的除息日落在2/27，想要參與配息的觀眾朋友，最晚要在2/26前持有或買進。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 報酬率 季配息 定期定額 複利

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