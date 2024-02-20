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006208跟00733每月定期定額1萬選誰？網曝「前者會贏」的最大關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮買006208或00733。（本報系資料庫）
網友考慮買006208或00733。（本報系資料庫）

股票新手想投資最簡單的方式就是定期定額，每月都可以固定投資存錢，累積資產。一名網友表示，他打算每月定期定額一萬元，目前正在考慮富邦台50（006208）或富邦臺灣中小（00733），其他人則建議「今年台積電漲比較兇，所以相對來說，今年006208會贏00733機會很高」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他是一名社會新鮮人，也是股票新手，近日辦理證券戶，打算每月定期定額一萬元投資股票，目前正在考慮要買進市值型且內扣費用低的006208，或是前五年都報酬率很高成績亮眼的00733。

不少人建議006208，紛紛留言「今年台積電漲比較兇，所以相對來說，今年006208會贏00733機會很高」、「我會選6208，都是耳熟能詳的公司比較安全」、「覺得可以各一半，但是要擇一的話，我選006208」。

也有網友建議各半，留言「都買，一個重市值，一個中小型」、「可以006208+00733都買」、「一個放1年6208，一個買一個月00733」、「我定期定額兩年006208買10000元，今年開始買00733、5000元」。

還有人留言建議「先買00733，等大盤指數拉回到均線上，再考慮進006208」、「00675L、00733、00757」。

006208富邦台50 00733富邦臺灣中小 Dcard ETF 台積電

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