00940回測報酬率732%！網預言斷定「會賣翻」：身邊朋友都要買

2024年元大加入了月配息ETF的戰場，下個月元大將募集一檔高股息ETF，代號00940，全名為「元大臺灣價值高息」。PTT網友討論該標的，直呼「最驚人的是回測過去16年的累積報酬率高達732%，還有高殖利率，標準差又比大盤低波動比較小」，有人預言「這一支一定賣翻，身邊認識的全部都要認購」。

國內ETF發行龍頭元大投信，具備業界最強指標級0050、0056發行經驗，針對市場趨勢與產品差異性，再推出首檔結合巴菲特價值投資、月配息設計與10元親民發行價的「元大臺灣價值高息ETF(00940)」，將於3/11至3/15募集。

一名網友在PTT發文表示，元大新募集的高股息ETF 00940，除了發行價10元驚人低之外，選股邏輯納入本益比、自由現金流、股東權益報酬率、毛利率成長、財報透明，標榜巴菲特選股法，然後最驚人的是回測過去16年的累積報酬率高達732%，已經接近50正2的水準，竟然還有高殖利率，標準差又比大盤低波動比較小。

該網友驚呼，「怎麼有辦法這麼神？00940的選股邏輯強的秘密到底在哪裡？是因為納入自由現金流作為選股指標嗎？」

其他人則留言「00939+00940=財富密碼」、「這一支一定賣翻，身邊認識的全部都要認購，真心不騙」、「已經跟業務員說要1000張了」、「這支必跟，我看超多存股社團都想買」、「: 10塊欸，你不買我要買啊，絕對超過10塊，還不買，一波話題炒到13-15，根本送分」、「發行價10元，確實可以買，炒一波機會大」、「這支10元申購，上市後噴到12、13高歌離席這麼簡單，根本躺著收錢 不誇張，尤其熱度這麼高」。

但也有人說「過去績效不代表未來績效」、「哪個回測沒有屌炸天的」、「你知道每支新ETF回測都大勝0050的方法是什麼嗎？我把長榮聯發科群光…這些股票放進成份股，比例再調到最高，隨便都能大勝好嗎」、「為什麼不算回測17年呢？」、「看答案做題要幾分都行，回測就是騙不懂的」、「看發行價來評估價值也是滿好笑的」。