新手買00687B問「美債受匯率影響？」 網開噴：擦鞋童進來了看來高點已到
美國一月 CPI 數據出爐，降溫速度低於市場預期，10年期公債殖利率應聲上漲，也短暫中斷債券價格的漲勢。PTT網友好奇「美債ETF是否會受到美元匯率影響」，其他人解釋，當台幣下跌，美債ETF就會上漲，有人直言「快逃！美債現在不適合持有，買台股比較實在」。
一名網友在PTT以「美債etf 會受美元匯率影響嗎？」為題發文，他表示，他有投資00687B，他擔心美債ETF會受到台幣兌換美元的匯率影響，若是遇到台幣持續貶值或升值的情況，可能進而影響債券價格。
其他人則留言「匯差反應在淨值上」、「台幣跌會噴」、「台幣下跌，台幣計價的美債話是上漲」、「台幣貶值美債etf價格當然是上升」、「會喔，跟直債最大的差別就這個了」、「台幣貶，美債etf漲」、「你直債贖回後要換回台幣也是要看匯率阿，只不過你自己操作可以擇時」。
有網友傻眼表示「這真的很基本但是有人就是不懂，我親戚年前聚餐就一直跟我爭執，堅持他買台幣計價沒有匯差風險」、「什麼問題都跑出來了」、「看到這麼多韭菜感到心安」、「擦鞋童都進來了」、「無知仔，定存就好」、「看來糕點到惹」、「美債的好，擦鞋童最知道」。
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