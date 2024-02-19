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00939「月底救星」＋雙周配組合缺一不可角色！ 他：這檔既要股息也不放過價差機會

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台灣高股息ETF市場百家爭鳴，越來越多兼具高股息+成長性的ETF殺入市場，其實這對整個市場都是有利的，投信必須依市場傾向做出更強的ETF，存股人也有更多選擇，組合出適合自己的領息或者是價差模式。

在3/1時又有一檔月月配ETF開始募集，就是00939「高息動能ETT」，顧名思義這檔就是高息+動能讓你有股息也有成長性，而且這檔很特別的是它是在月底領股息，可說是存股人的月底救星。

那這檔有什麼特別之處呢？槓桿哥依據目前官網已揭露的資訊整理幾個重點讓老鐵們參考看看。

高息+動能調節

00939的最大特點，會於5月時選出高殖利率的40檔標的，而9月及1月時再做轉骨（這是經理人自己說的XD），依夏普值調整權重加碼強勢股，大幅提升CP值，經理人說它不會因為報酬高就降低股息，講白了這檔就是要股息也要有價差。

選股邏輯彈性

既然叫高股息ETF，那高殖利率還是其核心，939不會著重在特定某些產業，也就是說00939不是一支主題式ETF，而是根據高殖利率產業去做彈性調節，各位在2022年就可以知道主題式ETF的慘況了XD

月底領股息

00939的另一個特色，就是月底領股息，讓你在即將吃土時還能有一份股息作為最後的底氣來源，當然這是最差的狀況啦，我相信長投已久的存股人不會遇到吃土的情形，就把它當成另一份額外收入就好啦。

以上就是根據官網資訊，整理出我認為幾個關於00939的重點，00939可以跟季配ETF組雙週配，也可以跟00929及另一檔即將上市的00940組週週配，算是布局策略還蠻彈性的一檔ETF，就看它上市之後的表現嘍。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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