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00940開闢發行價10元新局！ 專家曝「三理由」：預計將是上半年最具話題的高股息ETF

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

2024年元大加入了月配息ETF的戰場，下個月元大將募集一檔高股息ETF，代號00940，全名為「元大臺灣價值高息」。

基於3個理由，我認為它應該是今年上半年最具話題的高息ETF新兵：

1、10塊發行價，這是首檔以10塊作為起始價的高股息ETF

2、經理費&管理費分別是0.3%+0.03%，在台股高息ETF中算是第一梯隊

3、名稱帶有「台灣價值」，流量原地湧現

另外這檔高息ETF和其他同質商品最大的差異在於，決定成分股權重的因素除了殖利率之外，同時納入「本益比」和「自由現金流量」當作選股條件。

「本益比」很常見，主要用來評估價位合理價；「自由現金流量」則是用來評估企業有錢沒錢的指標，數字高低會影響到配息穩定。2個指標常用來過濾價值股，所以不難理解這檔ETF的選股正是圍繞在價值股上，這也是名為「價值高息」的原因。

但是前面加了台灣2字，好巧不巧，那就是「台灣價值 高息」了。整個質感、含金量再往上爬升一個檔次，這就是咱中文的博大精深的地方。像我本人也是受這詞兒吸引才發現這檔ETF。

目前00940預計3/11才會募集，台灣價值還在路上，不要急。這裡先統整幾項投資人比較在意的基本資料：

發行價10塊、風險等級RR4

平均殖利率8.6%

經理費0.3%、管理費0.03%

採月配息、具收益平準金

每月月初領息

範圍鎖定上市櫃公司市值前300大

成分股50檔，最大權重不超過8%

一年調整2次成分股

我的直覺告訴我，這檔ETF推出後規模應該能輕鬆躍過百億，畢竟除了擁有「高股息」、「10塊錢」、「月配息」等3大熱門標籤外，還多了一個「台灣價值」，方方面面都是投股民所好。

另外00940配息時間是每月月初，也和其他月配息ETF錯開來了。目前月初、月中、月底都已經有相對應的ETF商品，意味著「週週配」時代提前來臨了。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00940元大臺灣價值高息 ETF 成分股 收益平準金 月配息

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