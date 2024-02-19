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00878破22元了還能買？ 他「過去高點變低點」：去年18、19塊時也問還可投資嗎

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）
台股示意圖。 （聯合報系資料庫）

國泰永續高股息（00878）過去一年biu了5.18塊（30.24%），過去四季共配發1.37塊股息，其實你很有可能賺了股息又賺了價差，今天好幾個老鐵跟我說才買00878沒幾個月，帳面就翻紅而且領了兩三季股息。

槓桿哥的帳面總值也來到了投資生涯的新高約618萬，我給自己的目標是今年破700萬，雖然是個非常困難的數字，但最重要的就是要相信自己，相信自己可以做到，那就肯定能做到。

在去年好多人在18-19時問我高點了還能買嗎？我大概都是說定期定額、不定期不定額持續買進就是了，現在來看過去的高點又變成現在的低點了，這種事總是重複重複再發生。

其實不只00878，你看很多優質標的大概都是這樣的情形，如果你認為台股在目前接近萬九就是極限了，永遠不會再漲上去了，那現在確實是絕對的高點。

但這些優質ETF持有的可是市場中的重磅權值股，除非這些權值股也都原地踏步不再賺錢，那你或許可以考慮等回檔再買，問題是從歷史經驗來看，指數長期往上成長的機率似乎比倒退嚕要高得多。

這也是「持續買進」這本書提到的最主要觀點，長遠來看其實根本沒有任何的低點，你最該做也最重要的事依然是「Just Keep Buying」。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 回檔 季配息 槓桿

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