0050太貴改投資便宜的0056？ 專家斷言：股價的高低不會是考慮要買進因素

剛剛看到，有人說0050價格比0056貴三倍，很多人不敢買。

想到似乎還有許多人不知道台股已經可以在盤中交易零股，股價高低並不是考慮要不要買的因素。

台積電就算是700塊，如果你看好它，買10股也只要7千塊台幣，不會高到無法入手。

10塊的股價5%，跟700塊的股價漲5%，漲幅都是一樣的，沒有哪一個賺的比較多，同樣投資一萬塊都是賺500塊。

再提醒一次，股價高低不會是要不要買的考慮因素！

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