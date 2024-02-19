快訊

德德被爆曾參加凱渥舞蹈培訓半年 父鄭運鵬曝出道計畫進度

百萬網紅員旅車禍！「肥大叔」控對方酒駕 警方調查結果曝光

美股今晚不開盤！因為要慶祝「他」生日 美債市也休一天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

00919股價破22元了還適合買入嗎？ 他：「就是現在」進場殖利率還有9％多

聯合新聞網／ JK理財
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

不知不覺就過完年了，大家想好滿手的紅包要買什麼股票了嗎？

群益台灣精選高息（00919）

今天來聊一檔新晉的ETF千億怪獸，過去一年打敗大盤的「高股息ETF」，也是「月月配」現金流的黑馬候選股。

股價績效

即便2024年初有一波下跌，回推過去一年的績效，不含息報酬+23.8%，打敗大盤006208的+13.9%（2023/2/8－2024/2/5）。

股利配息

歷史股利（3/6/9/12月 每季除息）

2023Q2：0.54（年化配息率：10.66%）

2023Q3：0.54（年化配息率：9.88%）

2023Q4：0.55（年化配息率：9.64%）

2024Q1：*0.55（*預估配息）

殖利率和預估現金流

2/5股價22.21元，年配息2.18元；殖利率約9.8%：

月領1萬：需投入122.4萬（約50.6張）

月領5萬：需投入612.2萬（約275.6張）

月領10萬：需投入1224萬（約506張）

基本資料

00919 群益台灣精選高息ETF

追踪 ｢臺灣精選高息指數｣，篩選30檔高股息台股，根據：

1.獲利能力（近四季 ROE>0）

2.流動性（日均交易額>8000萬）

3.股利率（5月公告股利率，12月預估股利率）

成份股調整

每年5、12月進行調整：

5月：針對符合條件的個股，根據 ｢董事會宣告股利率｣ 取前30檔股票，以「股利率」為主，「流動率」為輔進行加權。

12月：針對符合條件的個股，根據 ｢財報預估未來股利率｣ 取前30檔股票，以前三季「EPS成長率」來預估，最多調整8檔成份股。

總結

00919現在購入，也有約10%的年化配息率，喜歡現金流的朋友可以考慮！（提醒：歷史配息不代表未來配息，還是依照公告為主）

00919的換股策略JK覺得很不錯，不過畢竟才上市1年多，可以邊觀察，邊定期定額投入，避免一次性重壓。

想湊齊月月配的朋友，可以考慮選擇，00878+0056+00919的組合。

◎本文內容已獲 JK理財 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 大盤 季配息 績效

相關新聞

0050太貴改投資便宜的0056？ 專家斷言：股價的高低不會是考慮要買進因素

台積電就算是700塊，如果你看好它，買10股也只要7千塊台幣，不會高到無法入手。

00919股價破22元了還適合買入嗎？ 他：「就是現在」進場殖利率還有9％多

00919新晉的ETF千億怪獸，過去一年打敗大盤的「高股息ETF」，也是「月月配」現金流的黑馬候選股。

00929連兩個月配息加碼18％…穩定又能拿出報酬率！ 專家：官股也愛買超44億

今年以來，00929就增加了快10萬個投資人，是今年增加最多的ETF，00929為何這樣受到歡迎？

存00878是信仰…且從60多檔ETF脫穎而出？ 他：因為投資表現抱得住、睡得好！

為什麼說00878是我的信仰呢？因為他是鐵蛋做了一輪功課後，選定的第一檔標的啊！到現在的投資表現，也讓鐵蛋抱得住、睡得好！

00878這檔個股竟賣在阿呆谷！ 他：最大的贏家是外資…時間真的很湊巧

00878經歷了去年11月成分股的調整，有發生什麼變化嗎？竟有一檔股票賣在阿呆谷！00878一賣該檔股票就飛上去了。

台積電也長抱 金融債到底多厲害？國泰投信舉辦ETF講座全台開講

台積電(2330)2023年度前三季合併財務報表顯示，其所持有的公司債中，前10大標的皆為金融債，「金融債」成為ETF榜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。