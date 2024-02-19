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00919股價破22元了還適合買入嗎？ 他：「就是現在」進場殖利率還有9％多
不知不覺就過完年了，大家想好滿手的紅包要買什麼股票了嗎？
群益台灣精選高息（00919）
今天來聊一檔新晉的ETF千億怪獸，過去一年打敗大盤的「高股息ETF」，也是「月月配」現金流的黑馬候選股。
股價績效
即便2024年初有一波下跌，回推過去一年的績效，不含息報酬+23.8%，打敗大盤006208的+13.9%（2023/2/8－2024/2/5）。
股利配息
歷史股利（3/6/9/12月 每季除息）
2023Q2：0.54（年化配息率：10.66%）
2023Q3：0.54（年化配息率：9.88%）
2023Q4：0.55（年化配息率：9.64%）
2024Q1：*0.55（*預估配息）
殖利率和預估現金流
2/5股價22.21元，年配息2.18元；殖利率約9.8%：
月領1萬：需投入122.4萬（約50.6張）
月領5萬：需投入612.2萬（約275.6張）
月領10萬：需投入1224萬（約506張）
基本資料
00919 群益台灣精選高息ETF
追踪 ｢臺灣精選高息指數｣，篩選30檔高股息台股，根據：
1.獲利能力（近四季 ROE>0）
2.流動性（日均交易額>8000萬）
3.股利率（5月公告股利率，12月預估股利率）
成份股調整
每年5、12月進行調整：
5月：針對符合條件的個股，根據 ｢董事會宣告股利率｣ 取前30檔股票，以「股利率」為主，「流動率」為輔進行加權。
12月：針對符合條件的個股，根據 ｢財報預估未來股利率｣ 取前30檔股票，以前三季「EPS成長率」來預估，最多調整8檔成份股。
總結
00919現在購入，也有約10%的年化配息率，喜歡現金流的朋友可以考慮！（提醒：歷史配息不代表未來配息，還是依照公告為主）
00919的換股策略JK覺得很不錯，不過畢竟才上市1年多，可以邊觀察，邊定期定額投入，避免一次性重壓。
想湊齊月月配的朋友，可以考慮選擇，00878+0056+00919的組合。
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