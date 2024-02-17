00878再度破22元不敢買進因會墊高均價？ 他：增加部位報酬跟股息才會不斷變大

龍年行大運、好運龍總來，開紅盤大漲548點，國泰永續高股息（00878）也一舉突破22塊，距離上次22塊已經是去年7月時，剛好隔了大半年。

槓桿哥的王牌選手00878目前87張帳面約賺35萬多（22.79%），這麼優質的資產我肯定會再繼續買的，再說一次我沒有推薦00878，只是藉由00878實踐我的存股信仰。

之前很多老鐵跟我說捨不得00878均價增加所以都沒什麼買，看到現在的漲幅跟股息，你還會覺得均價增加是很嚴重的事嗎，會不會你均價增加的速度根本趕不上股價上漲的速度...

我想說的是如果停止累積張數，那你的帳面報酬跟股息大概也就這樣了，每漲1塊多賺1000，要賺多少自己都算得出來，很難再有爆炸性的突破。

而我選擇的是繼續累積張數跟股息，我寧願付出更多的成本我也要繼續持有如此優質的資產，這樣我的報酬跟股息才會不斷變大 ，我也才更有本錢去開槓桿，再讓現有部位繼續變大。

下個月就是00878首次配息，無論你的股息領多少，都是自己努力的成果，別忘了拿其中一份好好犒賞自己一番，讓自己變得更好才是存股的最終目的！

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