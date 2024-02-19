00919保證未來三次配息不低0.55元！ 專家：除息如股價打折日…現買進殖利率逼近10％

過完一個年，你的年終獎金還剩多少呢？年前的我總是呼籲，領到年終獎金的第一件事，是把高利息的信貸、車貸與信用卡未還款先還部份本金，降低負債資產吃掉你財富的壓力。

如果還有剩，除了用在過年相關開銷外，最好的方法就是用來投資了。

把錢放在會長大的地方

「把錢放在對的資產上」，這是老生常談，但是常常我會收到粉絲們的哀號就是：我是小資族，錢不多，該怎麼選？

這時候，我就認真覺得適合小資族的就是可以一筆錢分散在不同標的上的ETF或是共同基金了。

ETF好？或是共同基金比較佳？

這個大哉問，我沒有標準答案，我常說：黑貓、白貓，只要會抓老鼠就是好貓！

ETF或是基金，這兩個都是我會推薦的理財工具，有人會糾結ETF的費用成本比較低、也些人在乎的是選對基金，報酬率比較好；這兩個觀點都沒有錯囉！

所以我的做法是「小孩子才做選擇」，既然都不錯，那就一起持有來PK，喔喔不是...是一起持有來幫我賺錢。

以去年很夯的高股息 ETF為例，我自己就陸續買了4檔，從季配息的買到月配息的，有的長抱，有的作價差操作。

00919規模成長快速 保證未來三次配息不低於0.55元

以00919為例，它是2023年基金規模成長最多的台股ETF，基金規模竟然成長了48倍，真是「規模成長王」。

再加上它去年12月宣布配0.55元，配息率也是眾多高股息ETF之冠，從過去3次的配息紀錄來看，配息相當穩定，從最新的淨值資料來看，00919最新可分配收益還有1.78元，即使未來每一次都配0.55元，至少還可以再配3次，而且今年6-8月除權息旺季又會有新的可分配收益再進帳。

所以我在一月總統大選後，00919淨值一度跌破22元，又加碼了幾張，為的就是等它下一次3月配息、股息4月落袋；沒想到，價格在22元以下的日子才3個交易日而已，價格又揚長而上了...

不過，沒關係，我很有耐心，我願意等，畢竟3月如果宣布配息的那一天，假設又是配0.55元，起碼當天就是「股價打折日」可以等那時候，再進場。

如果你是時間不多的人，無法留意到底何時進場，什麼價位進場才好的話，我也簡單用配息率整理了參考的進場價位，配息率越高，代表價格越便宜；反之亦然，大家可以參考看看喔。

如果你真的要等到配息率12%以上才考慮買進，那我建議你直接跳過本篇，畢竟，以各研究機構推估2024年的景氣來看，00919要跌回18.3元的可能性真的很低。

利用定期定額 讓持股成本買在均價位置

與其用「耐心等待市場大跌」，建議你還是「用策略戰勝市場」，用定期定額的方式，設定每月固定扣款買一張，或是每月固定一次或兩次，一次購入300股的概念來投資，把時間拉長來看，用定期定額的策略，來降低買入的平均成本。

好處是，當你開始買進，開始擁有單位數，不管00919每季配幾元，你都有機會可以領到股息，會比你想要趁大跌時一次買進好多張，來的更有資金的領息效率；因為即使擁有單位數少，領得息不多，但累積個一年，還是可以領4次，比你想要趁未來一年想要等到大跌再出手，但可能幸運地被你等到，但只能領一次息，或是根本不見的等得到的好。

好囉，過完農曆年，大家就要乖乖（認命）上班了，好嗎？

你的老闆會希望你拿出戰鬥力，投入工作岡位，不要忘記，你的錢，尤其是有年終獎金還沒花完的人，更要讓錢發揮戰鬥力喔，把錢放到會長大的地方，希望，下個月，你可以跟我分享：這一次，你可以領到多少配息喔。

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