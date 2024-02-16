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00929的優化版00933B…皆有收益平準金機制！ 她：兩檔互相搭配降低風險波度

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股。本報系資料照
台股。本報系資料照

債券版00929，月月現金流+便宜價：00933B息價雙賺

聯準會升息循環已到尾聲，接下來準備開始緩降息週期，許多投資人早已卡位佈局債市，雷龍也不例外，其中較特別的是00933B，這檔是雷龍於募集期間就購入的月月配金融債ETF，消息指出將於2月首次配息，而且一次配息3.5個月（2/1已經宣布預估配息金額為0.23元），雷龍購入至今，已獲得14.35%的漲幅，接下來就等債息入袋，息價雙賺真的就看這一檔了！

首次配息大驚喜

00933B是去年10月發行、今年1月評價，並於2月進行第一次除息；首次除息就配出了0.23元，一口氣把上市至今約3.5個月的債息發給投資人，讓股民們領好領滿。

00933B總報酬率

由於雷龍在募集時便購入00933B，申購均一價15元，期間於低檔時小小加碼，直到現在總報酬率來到14.35%，金融債在降息時的報酬優勢開始展現，吃到價差接下來就等股息啦！

為何看好00933B

從上一次升息循環的數據來看，降息後表現最好的債券就是金融債！持有兩年，報酬率四成以上大幅優於美國公債和和公司債；從指數殖利率來看，00933B追蹤彭博10年以上美元金融債指數，屬於長天期投資級金融債，其殖利率優於公債和一般公司債，加上長天期債券的價格對利率敏感度高，未來Fed降息時，有機會債息和資本利得兼收。

再者00933B標的債券發行人都是全球各國大型銀行龍頭，信用評等皆為投資等級，且金融業的違約率平均比非金融業還低，表現更穩健，非常適合投資人作為核心資產配置

更優的債券版00929

00933B風格與00929相近，兩檔都是提供月月現金流並有收益平準金機制，且持債（股）都集中在特定產業，分別為金融與電子，但00933B的債息是海外所得，有免稅額，且不扣二代健保保費，課稅效率更好，00933B可說是更優的債券版00929。

雷龍慢說

股、債風險性仍存有差異：

00933B的風險等級是RR2（較低）

00929的風險等級則是RR5（較高）

若以分散風險為前提，喜歡月月配而持有00929的投資人，可以撥出一半的資金買00933B股債配置降低投資風險波動度。

而且近期00933B、00929分別為債券、股票ETF的成交冠軍，這樣搭，等於同時擁有了股債人氣王！

2/26前購入00933B，還能參與首次配息喔；本篇僅記錄分享，沒有任何投資建議，切勿跟單！

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 00933B國泰10Y+金融債ETF 報酬率 收益平準金 月配息

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