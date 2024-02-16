已有百張00878再增加恐被扣到二代健保！ 他：6％領息效果首選就是00919！

在2022年年底時，網友有來跟Ａ大求救，說網友小茗的媽媽轉了一筆錢給小茗，說是長輩留給媽媽的錢，希望我可以幫忙她規劃，讓媽媽多一筆穩定的退休金現金流，那時候我們的做法是買進100張的00878，這樣子粗估平均每個月可以領到9,000元當零用錢。

那時候小茗另外開了一個國泰帳戶來放這筆錢，買進方式則是定期定額為主、手動加碼買進為輔，意外的全部買完之後還有一些餘額，於是再手動買零股，把00878補到105張。整體的持有均價大約是18元。

買完之後我跟小茗說，只要每一季領到的現金股利持續有超過0.27元，那00878的部位就不用去做調整。

當然，這樣還不能算是最理想的領息狀態，理想的配息率會期望有通貨膨脹率的兩倍以上，我個人在評估通貨膨脹率時，比較傾向用自己推算出來的通膨率來估。

我算出來的結果，十年期的通膨率大約是3.00%～3.20%，換句話說，我們的配息報酬率最好要有6.00%～6.40%以上。

小茗的媽媽問說，這樣子下去，配息會不會趕不上通膨？因為小茗媽媽最喜歡的便當店，從2023年元月份到2024年元月份一共漲了三次價。原本一個70元的排骨飯，經歷通膨三番兩次的摧殘蹂躪，現在一個要價85元。也就是說，短短不到二十個月的時間，便當的漲幅就高達21%。

這一次小茗的媽媽有因為手邊多了一筆幾十萬的資金，再加上小茗自己也有一筆年終想要好好規劃，扣掉要帶爸媽去日本玩的旅費，大約還有二十來萬可以規劃。

想來問說，該怎麼配置會比較好？因為已經持有00878，若再繼續增加持股，未來領到的配息，有很大的機率會跨過被課徵到二代健保補充保費的門檻。

小茗說，他有看了我寫的這篇文章「300萬錢母規劃退休現金流 靠這4檔ETF合體」，裡面有一個套餐組合，想問說如果想要把目前的投資組合，調整成套餐組合，該如何調整？

先說結果，經推算結果目前來說覺得00919相對便宜很多。因此在買進配置的時候，會推薦稍微買多一點。

提前傳承的規劃

小茗媽媽的規劃是，自己先領來當退休金，等她領到忘了呼吸之後，就留給他們姐弟倆繼續領。這一次的調整，會用到的資金是小茗的年終獎金，還有就是媽媽把小茗額外給的孝親費偷偷存下來的錢，這裡至少有12萬，還有小茗媽媽的年終，以及一些她自己存的錢。由於已經跨一個年度，所以也比較不會有贈與稅的問題。

小茗的媽媽很可愛，他不想讓小茗知道，她拿到孝親費都沒花，反而是偷偷存起來。然後透過粉專的私訊來跟我說，千萬不要讓小茗知道，不然他會生氣。也希望我能幫她的投資組合再調整一下，她說她不貪心，有5-6％就好了。

備註：小茗媽媽的投資組合是放在小茗名下的國泰證券，這裡面只有媽媽的錢。

當初小茗要來找我做現金流規劃時，我有跟他說一個觀念，想要追求「持續且穩定」的現金流給媽媽當退休金這想法很好，但實務上真的有難度，並不是每一檔ETF的配息都能跟過往幾次一樣，有可能會比前一次多，也有會發生配息比前一次少的狀況，所以追求歸追求，還是要知道現實的狀況，避免讓您媽媽誤會。

原則上是這樣，如果目前買進的標的能提前達到今年領到6％報酬率的目標，又何嘗不是一個優先選擇呢？

經過一番簡單的計算，目前來說，能用相對較少的資金就能達到我們想要6％領息效果，那首選就是00919。

股市未來會怎樣我們不知道，未來配息會怎樣，我們也不知道，若花同樣的錢，可以拿到的現金股利還比較多。真的可以考慮在相對便宜的時候，多買一些放著。

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