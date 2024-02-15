新年開盤就買進0050、00850…等市值型ETF！ 專家：不擇時開市就買接著「躺平就贏」
股市開紅盤第一件事是幹嘛呢？存壓歲錢紅包啊
台股開紅盤的第一天有聽老師的話，藍燈就開始布局的0050等市值型產品的，9：00就被紅包給敲醒了。
那作為父母，股市第一天開市，首要工作就是將壓歲錢轉成股票，存入小孩子的戶頭內，今年也一樣，開盤就買進00850-1000股，當然不例外的也是要補差額的啦！
有人會問說，為什麼不擇時呢？說不定明天會變便宜...其實長期投資只要趨勢是向上就行了，你看我幫女兒過去存下來的數字，不含息的報酬率：
0050有84.8％
00850有23.6％
也沒什麼精妙的策略，就「台股開市第一週買進」這樣而已，隨便也是銀行定存20倍以上的報酬。
只要不貪求年年翻倍的誇張報酬率，穩穩跟著市場報酬走，投資就是這麼容易「選好標的、開市買進、躺平就贏」！
我幫小孩子用股票取代定存這件事，有興趣可以參考《股魚教你一本搞懂ETF》的說明，在page 165~177 詳細說明，關於這件事情作法、邏輯與何時該交付等觀點。
若你也想幫用壓歲錢存股，從小教他投資股市的話，記得把書找來看一看，對小孩子的財經觀念建立肯定有幫助的。
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