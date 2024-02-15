00940親民價10元擁4特色…00929、00934、00936、00939眾多月配息ETF！ 專家：對投資人是好事

高股息10元親民價00940 快樂領息就是你

月配高股息ETF進入白熱化的競爭，前有00929推出後取得不錯的成績，緊接中信推出00934以及台新推出00936，後續統一的00939以及元大推出的00940都屬「月配高股息ETF」商品，看來各家投信都嗅出了臺灣投資人喜愛「月月領息」的投資狀態。

競爭者多對投資人是好還是不好呢？

當然是好呀！因為這樣才會有「鯰魚效應」，後續推出的商品大多會對前一代商品進行優化，因此會讓投資人有越來越好的比較。

元大臺灣價值高息ETF（00940）的特點在哪呢？

價值投資-運用巴菲特價值投資的方式選股，尋找「高CP值」的股票，類別包含了動能+低波+成長+電子+傳產，選股邏輯整理如下：

合理本益比：主旨在不買貴，在股價低於價值時買進 自由現金流量穩定負債低：主旨在買進企業有錢，現金流大，靠本業持續創造利益。(此項目為高股息ETF中首次納入) ROE高+EPS優：主旨在選定會賺錢的公司，比較其獲利能力 股價下行風險小：巴菲特投資第一法則是不賠錢，第二法則是不要忘記第一法則，穩定為主，不持有KY股 毛利率成長：主旨在關注一家企業長期的競爭優勢

10元入手價：

相較於發行價在15、20、30元的ETF，10元價格是最迎合小資族的入手價！（這點有讓孫太驚艷到，但同理，在做同等級高股息ETF的比較時，就不太適合用價格作為比較，畢竟發行價不同）

換股時機：

00940所追蹤的「臺灣價值高息指數」過去五年平均殖利率8.6%，2023年更高達14.4%，一年換股2次，分別在5月初與11月初，是目前各大高股息ETF中最搶先卡位的，且兩次調整均聚焦價值投資，全天候參與股息收益與資產增長。

月配息：

預計2024年7月為首次除息時間，8月領息，且「月初領息」，目前市面上月配領息ETF幾乎都落在月中，因此搭配00940有望達到雙周領息的效果。

保管銀行華南：有這家銀行的帳戶的投資人，可以在元大投信官網申請ETF配息帳號變更，就能省下每次配息的轉帳匯費喔！

收益平準金：

要有穩定的配息狀態，收益平準金制度是必要的，不然ETF推出後若規模擴增太快，沒有收益平準金制度就會侵蝕到早期投資者的權益，目前金管會已經對收益平準金做出明確的規範，相信各家投信往後使用收益平準金會更沒有爭議。

補充：在見識到臺灣人喜愛配息，且配息時間越短越好之後，因此各家投信紛紛推出月配高息ETF商品，但孫太也說，請粉絲千萬別問我「哪一個商品最好」！因為每檔商品都有其獨特性，每檔ETF都有其亮點，但…也一定有其侷限性和不足之處，分散投資，找到互補性，搭配自己投資屬性，找到最適合自己投資的商品最重要。

元大臺灣價值高息ETF（00940）孫太整理完之後覺得有很多亮點，不論是商品自身的獨特性又或是跟其他商品的互補性，相信推出後市場會給予正面的評價，以上為粉絲在過年前敲碗要孫太整理00940的相關資訊，提供給粉絲們參考！

小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！ 不看盤；等領息；做自己-是我目前的存股狀態

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