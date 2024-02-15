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00878於萬八買進會價格太高嗎…歷史13次季配息皆填息！ 專家：定期定額先建立基本部位

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

身為「上有老，下有小」的三明治族，過年只有發紅包的份，領紅包的日子早已遠去？

其實，自己的紅包可以自己賺！法人表示，可透過2月除息的ETF幫自己年年存一個大紅包，例如在每年2、5、8、11月除息的國泰永續高股息（00878），就獲得全台118萬人青睞，準備在27日喜迎今年第一次除息，預計配發現金股利0.40元，投資人最晚須在26日前買進或持有。

統計過去10年數據，台股開紅盤當日上漲機率達70%，開紅盤後5日及20日更高達80%，今（15）日台股開盤也跳漲逾600點，創歷史新高。

00878經理人游日傑表示，龍年資金可望回籠帶動成交動能加溫，有利台股展開另波行情，加上台灣製造業已築底反彈，資通訊與視聽產品出口更是先行，在AI人工智慧商機熱絡帶動下，台股上攻動能充足，建議可透過台股ETF把握這波行情，若有現金流需求的退休族或投資人，則可鎖定高股息ETF。

游日傑說明，畢竟是要長期持有、建立穩定現金流的商品，挑選時應注重「持久度」，不能只看近期的配息率，應選擇連續多年穩定配息，且100%填息的標的，除了能避免配息「左手換右手」的疑慮，也能讓投資人抱得安心，實現被動投資的真諦。00878成立三年多來，已連續配發13季配息且次次完成填息，以去年的配息紀錄來看，平均填息天數僅4天，讓配息真正進到投資人口袋。

身為「國民ETF」，00878的討論熱度居高不下，常見股民詢問「00878現在這個價格是否太高，不適合此時進場？」，經理人游日傑表示，股市高、低點難掌握，縱使股市老手都有誤判的時候，建議新手存股族先透過「定期定額」建立基本部位，待經驗較多時，再適時單筆低點加碼，這樣也不會因遲遲等不到「低點」，而損失時間複利的機會。

且定期定額也能創造亮眼績效，以Morningstar數據試算，若從00878成立以來就定期定額持有至2023年底(2020/7~2023/12)，報酬率高達40%以上！據證交所公告的定期定額戶數排行榜，截至2023/12，已有高達21.6萬戶定期定額00878，且排名坐二望一。法人表示，在本次配息助攻下，00878不僅穩坐全台最多受益人的ETF，還可能再創新高，並有望推升定期定額戶數，有機會成為全台最多戶定期定額的ETF，一舉奪得雙料冠軍。

資料來源：Morningstar、國泰投信整理，以2023/12/31淨值計算。
資料來源：Morningstar、國泰投信整理，以2023/12/31淨值計算。

00878國泰永續高股息 填息 季配息 定期定額 龍年

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