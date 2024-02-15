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00878擁「三特色」僅到4年超車台積電股東數！ 和00919、0056月領1-10萬需多少張

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

2024年01月31日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第一季配息，預計配發現金股利0.40元，利用公告當天的收盤價格21.63元計算，單季配息率1.85%，年化配息率7.40%。這次2月份的除息日比較晚，2月27日當天開盤才會進行除息，所以想要參與這次配息的觀眾朋友，最後買進日是在2月26日。

常常有觀眾朋友戲稱，高股息ETF配息只是左手換右手，確實ETF不是配息高就好，因為配息再高也並不是真的賺到錢，配息後必須實際填息，同時淨值長期穩健向上，才能帶來正的總報酬，也才算是真正的放進自己口袋。

觀察00878最近四季的填息表現，最多6天、最少3天，平均填息天數只要花費4天，網路上左手換右手的評論不攻自破，同時不只價格，一路從17元漲到21元創新高，現金配息也從0.27元一路漲到0.4元創新高，價差、配息都賺得到。

00878是台灣唯一一檔，股東數超車台積電的ETF，究竟有什麼魅力?能夠在短短不到四年時間，吸引全台將近120萬的受益人呢？

知美覺得00878主要的三大特色，就是：

漲抗跌

配息穩定

產業均衡

00878近兩年面臨市場空頭、多頭，年度績效表現通通勝過0050展現抗跌追漲特性，2022年市場面臨大空頭，0050一整年含息總報酬率下跌20.82%，00878含息總報酬率卻只下跌9.49%更抗跌。2023年市場面臨大多頭的時候，0050一整年含息總報酬率只上漲27%，878含息總報酬率上漲42.49%更會漲。

成立不到四年時間，先後經歷市場空頭多頭，表現通通比大盤更加亮眼，搭配選股策略，利用最近三年的平均年化股息殖利率篩選，一年持續配發4次穩定股利，不論價格上漲到21元或是下跌到16元，年化配息率維持6%以上水準。這次配息金額0.4元創新高，年化配息率7.4%，全台118萬受益人數的國民ETF，絕對實至名歸。

另外提到產業均衡的特性，00878選股邏輯並沒有為了帳面高息，就單壓個別景氣循環股並給予過大的權重，觀察00878目前布局產業，依舊均衡配置在電子、金融、傳產三大產業，避免重押單一產業或個股，比較能夠抵禦產業波動的風險，前十大成分股著重在電子領域，AI伺服器、AI PC趨勢都有布局到，去年獲利大幅回升，今年配息展望開始好轉的金融股，878同樣維持適度的比重。

00878本次配息資訊如下：

配息金額：0.40元

最後買進日：2024年02月26日

除息日：2024年02月27日

配息日：2024年03月25日

0056、00878、00919，超狂月配10萬加薪表公開！

0056元大高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有42.858張，總成本156萬2175元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有128.572張，總成本468萬6450元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有428.572張，總成本1562萬1450元

00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有75.000張，總成本164萬1750元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有225.000張，總成本492萬5250元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有750.000張，總成本1641萬7500

00919群益台灣精選高息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有54.546張，總成本121萬1467元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有163.637張，總成本363萬4378元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有545.455張，總成本1211萬4556元

0056、00878、00919配息金額，採用最近一季現金股利計算，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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