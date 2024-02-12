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00878配息加碼至0.4元…過去四季平均填息僅需4天！ 他製圖：月領1-10萬要多少張

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

想要利用00878平均月領1~10萬元，總共需要持有幾張才夠？

2024年01月31日，國泰投信官網公告，00878國泰永續高股息，2024年度第一季配息，預計配發現金股利0.40元，利用公告當天的收盤價格21.63元計算，單季配息率1.85%，年化配息率7.40%。這次2月份的除息日比較晚，2月27日當天開盤才會進行除息，所以想要參與這次配息的觀眾朋友，最後買進日是在2月26日。

超乎預期配發0.40元，原本知美以為這次00878又要複製貼上0.35元現金股利，沒想到結果竟然是「複製貼上」再加碼，國泰投信在過年前，硬是給了全台灣118萬受益人一個大驚喜，年化配息率衝上7.40%。常常有觀眾朋友戲稱，高股息ETF配息只是左手換右手，確實ETF不是配息高就好，因為配息再高也並不是真的賺到錢，配息後必須實際填息，同時淨值長期穩健向上，才能帶來正的總報酬，也才算是真正的放進自己口袋。

觀察00878最近四季的填息表現，最多6天、最少3天，平均填息天數只要花費4天，網路上左手換右手的評論不攻自破，同時不只價格，一路從17元漲到21元創新高，現金配息也從0.27元一路漲到0.4元創新高，價差、配息都賺得到。

00878本次配息資訊如下：

配息金額：0.40元

最後買進日：2024年02月26日

除息日：2024年02月27日

配息日：2024年03月25日

00878國泰永續高股息ETF，平均月領1~10萬元配息表

想要月配1萬，年配12萬，需要持有75.000張，總成本164萬1750元

想要月配3萬，年配36萬，需要持有225.000張，總成本492萬5250元

想要月配10萬，年配120萬，需要持有750.000張，總成本1641萬7500元

以上計算採用00878第一季配息公告資訊預估，不保證未來現金股利金額、配息不一定填息，歷史績效僅供參考，不保證未來獲利，投資並非穩賺不賠，務必自身做好風險管控；粉專內容無提供任何投資買賣建議，投資有風險，買賣前請自行判斷。

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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