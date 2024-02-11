靠00919+00929兩檔聯手！ 他：小資族僅需本金40萬即可每月加薪3000元

00919和00929以迅雷不急掩耳的速度，攻佔證交所定期定額排行榜的前十大，這兩檔不僅績效好，祭出的高息率讓投資人趨之若鶩，以往這兩檔都會拿來做比較，若是兩檔相互合作，小資族若要月領3000元，只要準備40萬本金就可以。

證交所定期定額的排行前10大往往都是些熟面孔，就在這兩年，榜單瞬間被新舊高股息充斥，00713原本不在榜單裡，因為績效好加上自媒體的推波助瀾，上市了好幾年，一路挺進前10大。

00919也是一樣，但它上市8個月才被投資人青睞，原因是因為它第一次配息，年化殖利率直接是11%。00929更是轟動，6月上市，不到2個月直接進入排行榜，排名還贏過00919，直到去年年底，00919和00929已經挺進前10大，分別佔據第6名和第7名，可見這兩檔的熱度有多夯。

資料來源：證交所，棒棒的理財失控週記整理

如果將00919搭配00929，一個是保證配息0.54元、一個是調高配息0.13元，這兩檔來做為現金流的組合好嗎？

小資族追求的是小確幸，所以用月領3000元來做計算，讓主動收入不多的小資族，有個目標本金，朝此前進。

若小資族選擇歐印00929，若未來持續配0.13元，依照1/26收盤價計算，本金43萬就可以月領3000元。

若未來回到0.11元配息的話，本金則是要有51萬，才可以月領3000元。

資料來源：棒棒的理財失控週記估算繪製

若小資族選擇歐印00919，以最新一季配的金額0.55元來計算，本金只要36萬，就可以月領3000元，即使是回到0.54元的配息，本金37萬就可以月領3000元。

資料來源：棒棒的理財失控週記估算繪製

若是兩檔一起買，未來都依最新一次配息金額計算：

不敢相信！本金40萬就可每月領3000元喔，這樣子是不是很有動力趕緊存好本金呢

資料來源：棒棒的理財失控週記估算繪製

00919和00929大不同

雖然兩檔的產業組成都是半導體，但00929整檔都是科技，00919則是各產業都有，還多了一成的航運股。選股邏輯也不同，00919主要結合公告配息與預估股利來選股，00929則是透過高ROE、高現金股利、低波動、低本益比和低股息變異性去篩選。

資料來源：Cmoney，2024//1/19，棒棒的理財失控週記整理

00919標榜領股息也要賺價差，擁抱景氣循環股；00929則是剔除景氣循環股，強調低波。

若以風險係數來看，兩檔在穩定程度都差不多，標準差都是12.2，若以Beta值來看，的00929相較於00919，波動度小於整體市場的波動度，也就是說，大盤下跌時，基金相對抗跌。

資料來源：Goodinfo!台灣股市資訊網，棒棒的理財失控週記整理

個人研究心得

00919宣布「未來至少四季配息不會低於0.54元」保證配息，是看的到，宣布後已配了3季，剩下1季，投資人可以精確算出買進股價換算出來的最低單次殖利率。

就目前可分配收益組成來看，仍有資本利得+新成分的股利可配。

00929選股不會因為剔除景氣循環股，波動就相對較低，因其成分全部聚焦於電子科技，不確定性和擁抱景氣循環股的00919一樣高。雖然配息率沒00919高，但自上市以來，無論是抗跌程度和漲幅，的確都是打敗大盤、小贏00919，只是1月份調高配息到0.13元，是否續配高息，仍待觀察。

小資族應該專注於滾大本金而非領息

選擇投入00919或00929或強強聯手，都可以助長其本金，因成分股都是電子股，兩檔都可定位為成長型的ETF。

唯有提高主動收入，不做有負擔的投資，將股息再投入，並搭配多元投資標的才是王道。

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