00929、00939、00940三檔月配ETF組「周周領息」！ 專家：剛好…月初、中、底

在復華台灣科技優息（00929）上市，以主打「月月配」的配息方式，再掀起一波高息ETF的風潮。老牛手動更新ETF的資訊，拚不過眾多ETF推出的速度。即使ETF屬於懶人型投資，但還是建議朋友們可以先從各家投信提供的資訊來比較。

沒想到吧！老牛突襲來這一篇，趁著牌咖還沒到齊，為了喜歡「存股ETF」的夥伴，老牛簡單整理兩檔新募集的高息ETF：00939及00940，渡過這段三缺一的手癢時間。

高息兼動能

領領就是你

ETF代號：00940 ETF名稱：元大台灣價值高息 追蹤指數：臺灣價值高息指數 主打特色：價值投資、高股息、銅板價 成分股檔數：50檔 經理費：0.3% 保管費：0.03% 募資價格：1萬元/張 募資期間：3/11~3/15 首次除息：預計7月首次除息、8月就可領息

現在討論最高的就是「周周領息」組合拳，也就是透過3檔ETF的領息時間搭配，940+929+939就可以實現每周領股利的投資方式。

00940：月初配息 00929：月中配息 00939：月底配息

欸欸欸！「選股邏輯」跟「權重調整」還沒講完，我知道夥伴們都在大力敲碗，過完年後，老牛也會準備這兩檔月配息ETF的深入分析。距離募集都還有一段期間，看完應該會更清楚自己想要的是什麼。請大家不用太緊張，安心先過個好年吧。

當然在老牛新書《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％》，有分享ETF的投資心法，大家有空可以買回來看。另外，你不會不知道吧？老牛是專注在高息ETF的監控上，過完年後，準備要將「監控表」進化到第三版，除了會更新ETF清單，還會提供新功能「CP值比較」。歡迎需要的夥伴可以訂閱囉。(先爆雷～年後會有試閱活動...)

鈴鈴鈴～牌咖終於都到齊啦。老牛就先來去摸個兩圈，兄弟們開戰啦！

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