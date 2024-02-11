00929、00939、00940三檔月配ETF組「周周領息」！ 專家：剛好…月初、中、底
在復華台灣科技優息（00929）上市，以主打「月月配」的配息方式，再掀起一波高息ETF的風潮。老牛手動更新ETF的資訊，拚不過眾多ETF推出的速度。即使ETF屬於懶人型投資，但還是建議朋友們可以先從各家投信提供的資訊來比較。
沒想到吧！老牛突襲來這一篇，趁著牌咖還沒到齊，為了喜歡「存股ETF」的夥伴，老牛簡單整理兩檔新募集的高息ETF：00939及00940，渡過這段三缺一的手癢時間。
高息兼動能
ETF代號：00939
ETF名稱：統一台灣高息動能
追蹤指數：特選臺灣高息動能指數
主打特色：高股息、高報酬、高CP值
成分股檔數：40檔
經理費：0.3%
保管費：0.035%
募資價格：1.5萬元/張
募資期間：3/1~3/5
首次除息：預計8月初首次除息、8月底就可領息
領領就是你
ETF代號：00940
ETF名稱：元大台灣價值高息
追蹤指數：臺灣價值高息指數
主打特色：價值投資、高股息、銅板價
成分股檔數：50檔
經理費：0.3%
保管費：0.03%
募資價格：1萬元/張
募資期間：3/11~3/15
首次除息：預計7月首次除息、8月就可領息
現在討論最高的就是「周周領息」組合拳，也就是透過3檔ETF的領息時間搭配，940+929+939就可以實現每周領股利的投資方式。
00940：月初配息
00929：月中配息
00939：月底配息
欸欸欸！「選股邏輯」跟「權重調整」還沒講完，我知道夥伴們都在大力敲碗，過完年後，老牛也會準備這兩檔月配息ETF的深入分析。距離募集都還有一段期間，看完應該會更清楚自己想要的是什麼。請大家不用太緊張，安心先過個好年吧。
當然在老牛新書《股海老牛最新抱緊名單，贏過大盤20％》，有分享ETF的投資心法，大家有空可以買回來看。另外，你不會不知道吧？老牛是專注在高息ETF的監控上，過完年後，準備要將「監控表」進化到第三版，除了會更新ETF清單，還會提供新功能「CP值比較」。歡迎需要的夥伴可以訂閱囉。(先爆雷～年後會有試閱活動...)
鈴鈴鈴～牌咖終於都到齊啦。老牛就先來去摸個兩圈，兄弟們開戰啦！
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