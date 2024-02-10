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00929收益公告「不合常理」對投資人真的好？ 她解釋：投信難估資本利得數字

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

00929收益公告有貓膩對投資人真的好嗎？

昨天整理信箱收到最新的00929配息通知書

這次配息成分組成大致如下

資本利得約佔配息比例約78%

54C股利約佔配息比例約15%

收益平準金約佔配息比例約7%

原本公告的比例是

資本利得約佔配息比例約0%

54C股利約佔配息比例約17.68%

收益平準金約佔配息比例約82.32%

雪倫相信很多投資朋友一定會想，怎麼比例會差這麼多...

資本利得本來估0，實際配發卻高達78%

這是因為投信公司在還不確定會發多少資本利得前（會計帳上資本利得的數字會變動），都會先估0。等在真正配息時，投信公司才會從會計帳上計算資本利得給投資人。

這並不是投信公司出爾反爾或是隨性作業，而是資本利得數字不好估，這就像是我3天後要賣股當做旅遊金，但我不確認3天後賣股價會是多少，所以投信公司才會先估0。

雪倫特地從投信公司官網抓了00929從6月第一次收益公告到最近一次的公告，將收益公告的比例完整整理給大家，看完應該就能明白了。

雪倫結論

收到00929最新的配息通知書，應該要開心！因為實際配息資本利得比公告↑54C股利↓，這對投資朋友有利，可以節稅、有利二代健保。

看到消息，莫慌、莫急，想想是不是對我們有好處，思考判斷後再反應不遲；初一，新年快樂！祝大家吉龍舞春（錢都有剩）。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 54C 二代健保補充保費 收益平準金 月配息 資本利得

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我是認為該達人有點畫錯重點，因為會買929的人，通常是關心每月配多少，像我設定929投資決策，只要配息公告每月配息是0.11元以上，我就會繼續加碼，追求的就是穩定配息，若是配息往下調整，才會考慮調整投資策略。

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