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00929收益公告「不合常理」對投資人真的好？ 她解釋：投信難估資本利得數字
00929收益公告有貓膩對投資人真的好嗎？
昨天整理信箱收到最新的00929配息通知書
這次配息成分組成大致如下
資本利得約佔配息比例約78%
54C股利約佔配息比例約15%
收益平準金約佔配息比例約7%
原本公告的比例是
資本利得約佔配息比例約0%
54C股利約佔配息比例約17.68%
收益平準金約佔配息比例約82.32%
雪倫相信很多投資朋友一定會想，怎麼比例會差這麼多...
資本利得本來估0，實際配發卻高達78%
這是因為投信公司在還不確定會發多少資本利得前（會計帳上資本利得的數字會變動），都會先估0。等在真正配息時，投信公司才會從會計帳上計算資本利得給投資人。
這並不是投信公司出爾反爾或是隨性作業，而是資本利得數字不好估，這就像是我3天後要賣股當做旅遊金，但我不確認3天後賣股價會是多少，所以投信公司才會先估0。
雪倫特地從投信公司官網抓了00929從6月第一次收益公告到最近一次的公告，將收益公告的比例完整整理給大家，看完應該就能明白了。
雪倫結論
收到00929最新的配息通知書，應該要開心！因為實際配息資本利得比公告↑54C股利↓，這對投資朋友有利，可以節稅、有利二代健保。
看到消息，莫慌、莫急，想想是不是對我們有好處，思考判斷後再反應不遲；初一，新年快樂！祝大家吉龍舞春（錢都有剩）。
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