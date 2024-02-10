00929收益公告「不合常理」對投資人真的好？ 她解釋：投信難估資本利得數字

領到年終可以先挪出一定金額用紅包的形式感謝想感恩的家人，因為他們的付出才能讓我們無後顧之憂的全心工作，之後再動用一半以上的金額投資ETF、熟悉的個股，最後剩下的金額拿來犒賞。

2024-02-09 16:46