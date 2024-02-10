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00929預估配息占比與實際「差很大」！ 他卻說：拿到收益分配通知書第一感想是好事

聯合新聞網／ 股市小黑
台股示意圖。記者許正宏／攝影
台股示意圖。記者許正宏／攝影

無聊來分享一下929最新配息組成的看法

因為有達人認為收益平準金除息前公告比例與實際配發比例不同，質疑除息前公告會造成投資人混淆？

我是認為該達人有點畫錯重點，因為會買929的人，通常是關心每月配多少，像我設定929投資決策，只要配息公告每月配息是0.11元以上，我就會繼續加碼，追求的就是穩定配息，若是配息往下調整，才會考慮調整投資策略。

至於收益平準金比例高低，只要不違法，我是完全不會納入投資決策考量因素。

我們先來看一下配息公告與實際差異。

1月配息從0.11元，提高到0.13元！

原先公告配息占比

1.股利所得54C：17.68%。

2.資本利得：0%。

3.收益平準金：82.32%。

實際配息占比

1.股利所得54C：14.15%。

2.資本利得：78.46%。

3.收益平準金：7.04%。

收到收益分配通知書時，第一個感想是股利所得54C占比降低，要繳的稅就減少，這是好事。

資本利得跟平準金都不課稅

54C才課稅，而且實際配發的54c比例是下降的，對投資人反而更好。

平準金下降很多，應該是為了符合主管機關的要求

資本利得增加了，適時停利，而且把股息留著後面配，這樣未來月月配0.13元應該更有期待可能性。

最近幾次都發生公告配息比例與實際配發比例不同，看起來是數字不同，但是實質上結果都是對投資人有利而做的決策 ，因為權益沒有被影響，如果還想要知道原委就等開工之後再問客服了。

929的經理人應該很想努力維持每月「穩定」的配息金額，能拿出來配息主要來自成分股的股息，以及價差賺的資本利得。

因為929與多數高息ETF一樣，已經累積不少資本利得，因為是月月配，所以當次是否有實現資本利得，跟預先公告中間，短短的時間差，也會馬上反應，此外，去年12月又有指數調整，可能經理人就是想要馬上讓獲利實現在投資人的對帳單中 ，因此才會讓資本利得比例提高。

高息ETF標榜的就是要不費心力去投資，若還是常常糾結平準金比例高低，真的有點畫錯重點，將目光集中在整體績效與年化殖利率追蹤，投資過程可以更輕鬆，真要燒腦想投資策略，那直接投資個股績效或許能更好。

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 54C 收益平準金 月配息 資本利得

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