0050、00878、00919、00713、00939、00940…年終獎金怎用？ 她：這樣「三全其美」

年終獎金怎麼用

雪倫自製一張圖提供給大家參考。

領到的年終獎金：答謝父母、家人、照顧者的紅包＝剩下可動用的金額 剩餘可動用金額：一定比例的投資（建議不要低於50%）；犒賞自己的花費（旅遊、玩樂、進修等）

舉例來說，領到年終獎金10萬元：

10萬元：父母紅包（4萬（視每人情況而定））＝6萬 6萬：投資3萬（視每人情況而定，建議至少剩餘金額50%以上）；出國旅遊2.5萬；吃大餐、買書、看電影等休閒娛樂5000元=0

投資標的：可以再投入本來就有定期定額的標的，也可以單筆或分次再投入...

巿值ETF（0050、00850、006204、006208、00922、00923） 或是 高股息ETF（0056、00878、00919、00929、00713、00934）或是想等新貨上巿單筆投入（00939、00940）

以上只是舉例標的，視每人情況不同，沒有推薦之意。

辛苦努力一年，錢不要輕易花掉。

領到年終可以先挪出一定金額用紅包的形式感謝想感恩的家人，因為他們的付出才能讓我們無後顧之憂的全心工作，之後再動用一半以上的金額投資ETF、熟悉的個股，最後剩下的金額拿來犒賞。

用這樣的方式，可以表達感謝之意、也可以再投資，讓它生個小金雞蛋，三全其美。

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