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存股需擁有老闆思維！ 專家：如經營「養雞場」雞幫忙生蛋…不會應買貴而認賠殺出雞群

聯合新聞網／ 小車 x 存股實驗
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

存股，就要有老闆思維

存股的過程中，無論漲跌都須面對許多雜音，如：「上漲不賣不過紙上富貴一場」、「漲高了快逃，等下跌再買回」、「領股利就是左手換右手」、「存股變存骨」、「賺了股利賠了價差」⋯⋯等心態動搖的言論。

會有這樣的思維，代表內心並未真正把股票當成資產。由於股票買賣太過方便，且價格透明、數字日日在股市中起伏，一有風吹草動便容易讓人動了買賣的念頭。

存股就是經營一家養雞場

我們不妨試著將存股當作是經營一家養雞場，買進一隻雞可以為我們生出10顆蛋，買進十隻雞，就能為我們生出100顆蛋。持有越多雞，我們每年就能獲得越多蛋

一位老闆的思維，應當關心的是如何擴大自己的養雞場？所養的雞隻是否健康？能不能持續為自己生出固定品質與數量的雞蛋？而非整日去賣雞場緊盯雞隻的即時價格，今日慶幸自己買便宜，明日懊惱自己買貴，意義真的不大。

不管是買貴還是買便宜，雞群已經在雞舍裡幫我們生蛋了，難道還要因為買貴了雞而趕緊將雞群認賠殺出嗎？

唯一需要留意雞隻價格的時機，就是當我們又有閒錢可以繼續投入、擴充雞場規模時，才須根據時價逢低分批買進，其餘時間大可安心照顧雞群、檢查牠們有無生病即可，不必鎮日為了浮動的價格而焦慮，甚至嚴重到食不下嚥、睡不安寢。

若面對長時間緩跌，無論做什麼事、看什麼書都無法安定你的心，也可以藉此機會檢視自己存股觀念到位了沒？

想存股，你擁有老闆思維了嗎？

◎本文內容已獲 小車 x 存股實驗 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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