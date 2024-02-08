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00929收益分配通知書有「BUG」！ 專家：價差和平準金比例跟預估配息占比時幾乎顛倒

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

這幾天929的投資人應該都收到了1月的收益分配通知書，但我們發現了一隻BUG！

原本在1/12除息前公告的預估配息占比：

股利54C 17.68%、資本利得0%、平準金82.32%

後來通知書上面的金額所計算出的實際占比：

股利54C 14.5%、資本利得78.46%、平準金7.04%

二者落差極大，價差和平準金比例幾乎顛倒（如下圖示）

再回溯到12月929的配息

12/13除息前公告的占比：

股利54C 15.21%、資本利得0%、平準金84.79%

後來通知書的實際占比：

股利54C 5.4%、資本利得63.6%、平準金30.9%

二者一樣存在巨大落差（股利54C少了將近10%）

去年11月主管機關要求「除息前」揭露配息組成的目的，不就是為了讓投資人提前瞭解配息結構？不就是為了讓投資人瞭解有多少配息來自平準金？但事前公告和事後通知的趴數差異這麼大，實在難以理解啊！

如果有投資人因為在除息前看到「平準金占比太高」而改變決定，但事後才發現其實這次根本沒有配那麼多平準金

那這樣的「除息前公告」不就混淆了投資人了嗎？

那這樣的「除息前公告」不就失去參考意義了嗎？

那還需要「除息前公告」嗎？

我們沒有能力普查所有ETF，不確定這究竟是單一個案或是普遍存在的情況，希望有關單位可以注意到這個問題。

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00929復華台灣科技優息ETF 54C 價差 收益平準金 月配息

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