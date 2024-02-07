收到0056收益分配通知書沒？ 專家：接下來看00878還有00919表演了

收到0056的收益分配通知書了 過完年領紅包

尷尬！我以為我已經申請了電子通知書，怎麼還寄紙本的來呢？原來是孫太忘了最後一步的電子郵件驗證（我以為輸入完就結束所以把畫面關啦），只好重新再申請一次。

元大投信的電子收益分配申請連結！雖然紙本很有收藏感，但，愛護地球環保也很重要喔！

畢竟現在光高股息ETF就有10幾檔，每檔都幾乎是季配或月配，而且每檔受益人數都幾十萬甚至逼近百萬起跳，對於紙張的負擔真的很大。

果然如之前所預估，孫太實領111,328元！因此除息前3日公布的收益分配組成內容是可以估算二代健保補充保費的，現在就等年後看00878公布收益組成以及3月初看00919的表演了！

大家都收到收益分配通知了嗎？我知道這幾日因為春節期間貨物繁多，因此特別想說聲：「郵差先生；辛苦了！」，年節前最後一個上班日還能收到收益分配通知單，元大投信真有效率。

小叮嚀，以上只是孫太個人的投資思維，僅分享給大家參考，粉絲專頁只談論財商思維，不會推薦個股或是任何ETF給您，因此粉絲做任何投資前還是要自己思考和判斷喔！畢竟，適合我的投資方式不見得適合你，找到適合自己的投資模式最重要！ 不看盤；等領息；做自己-是我目前的存股狀態。

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