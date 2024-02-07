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已存股00878、00713、00692…等5檔ETF！ 她：最近納入00919因為表現太亮眼

聯合新聞網／ Duzu·奔3女子の理財小天地
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

追蹤我一段時間的朋朋們應該有發現我的存股標的大多都是ETF，因為我看不懂技術面的線圖、也沒時間研究基本面的財報，所以對我來說直接買ETF是最簡單也最輕鬆無腦的投資方式！

我目前主要存的ETF有以下幾檔：

00878約55張；00692約15張

006208約6張；00713約2張

00757約4張；00919約5張

而其中00919這檔ETF，是最近才被我納入名單的存股寶寶，原因是919最近的表現實在太亮眼了，已經連續三季配出年化配息率高達10%的現金股利，真的好香。

而且，若依照群益投信官方最新公布00919的可分配收益有1.77元，用1.77/0.55=3.2，代表00919在接下來的三季（2024Q1/Q2/Q3）繼續維持0.55元的高水準表現應該是沒有問題的。

但一定也有朋朋好奇，如果可分配收益一直減少至０元，那2024Q3後續的配息怎麼辦？其實不用太擔心，因為ETF的特點就是買進數檔股票做為成分股，所以當00919納入的30檔成分股在6-8月除權息旺季發放股利之後，00919的可分配收益就會再增加嘍！

另外，00919規模成長的速度真的好嚇人，在上週（2024/01/04）正式成為第五支規模突破千億的台股ETF，真的蠻猛的⋯看來大家都跟我一樣看上他的10%年化配息趕快上車。

年化配息率vs買進價位

以919現在的可分配收益來推測後續的配息水準，再假設今年4次的配息都一樣維持0.55元的話（代表一整年下來共可以領2.2元的配息），然後再用2.2元回推買進的股價，可以得到以下結果：

22元以下買進就有10%配息率

24.4元以下買進就有9%

27.5元以下買進還有8%

一般來說，一檔股票或ETF若能穩定維持6～8%的配息水準，我就覺得是一支值得長期投資的標的，所以如果00919能有9-10%的殖利率，對我來說真的很誘人...

什麼時候買進比較好？

我上個月曾經在限動po出我在除息前買進5張919，那時候就有朋朋私訊跟我說看919一直漲買不下去，說真的，我也有「只想買綠不想買紅」的紅綠焦慮症。

所以這種時候，除了使用「定期定額小精靈」幫我們自動下單以外，你也可以趁著919最近剛「除息完股價相對便宜」的時候自己手動下單買進唷！我自己是打算領到年終獎金後，把919買到至少10張參與下次除息了！

最後，附上919_【每月加薪金額vs所需股數】對照表給大家參考，新的一年，設立一個小目標，跟著Duzu一起存股吧！

歡迎在底下留言，2024你想幫自己加薪多少錢。

提醒一下，存這些ETF僅是我個人的投資選擇，並非投資建議，也不代表絕對會獲利，大家還是要自己評估後再進行投資噢！

◎本文內容已獲 Duzu·奔3女子の理財小天地 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

006208富邦台50 00692富邦公司治理 00713元大台灣高息低波 00757統一FANG+ 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金

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