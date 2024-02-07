快訊

「立院活字典」周萬來襄助韓國瑜 以法律讓三政黨心服

被害人提再議！NONO涉性侵處分不起訴 高檢署發回2案續查

台糖瘦肉精複驗結果出爐 中市衛生局：檢出「西布特羅」

00919規模年成長近5000％！ 他：維持配息0.55元至9月都沒問題

聯合新聞網／ 股海馬鈴薯
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

一直以來都有收到薯粉詢問馬鈴薯，有沒有不錯的ETF或是存股標的；這不就來了嗎？

燈愣！

尤其是懶得選股還有不用盯盤的薯粉的福音，跟小資族跟新手們參與行情的選擇，就是近期很紅的群益投信00919高股息ETF。

最近規模剛突破千億，應該是有在觀察ETF大家都不陌生。

群益投信00919 高股息ETF

從市值前300大的股票中挑選高股息標的，是季配息（3、6、9、12 月除息），至於大家最喜歡跟最關注的配息，最近3次配息的金額至少有0.545元唷（近三次配息，0.54、0.54、0.55）。

而且在去年12月也調整了持股，整體而言將更符合未來趨勢：

減持航運類股

調節2023以來漲多的AI、電子通路龍頭股

加碼了獲利逆勢成長、買點浮現的金融股、傳產股

根據投信官網公告的可分配收益金額還有1.77，看來要維持0.55元的配息到2024年9月應該都沒問題，而且6-8月還會有成分股的股息，到時候可分配收益又會再增多囉！

投資理財是為了讓自己有更好的生活，新的一年讓自己多一個選擇的機會還有工具，當然還是要注意手中持股，適當控制交易風險。

以上看法屬於個人看法無任推薦買賣投資人須自負交易風險。

◎本文內容已獲 股海馬鈴薯 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00919群益台灣精選高息ETF基金 季配息 成分股

延伸閱讀

0056連續填息進入第14年！ 他搭00878和00919組月配：領息不是左換到右手的「三大關鍵」

台股前15名ETF績效出爐…00919、00878、00900、00915皆上榜！ 她：產品本身沒有好壞

00878一路從16漲到逼近22元…不敢投資會墊高成本價？ 他破迷思：該用力買進

0056+00878+00919跟00929想每月加薪一萬怎選？ 他：原來關鍵是這檔

相關新聞

00919「幫付錢」水、通勤、手機月費！ 她累績被動現金流：僅需要10.5張達成

00919群益精選高息；因其高股息的特色，以每季0.55元的股息計算，用股息來支付水費，只要一張，用股息來支付電信費，只要三張，不管用年終獎金來投資或定期定額，都很適合小資族來累績被動現金流。

已存股00878、00713、00692…等5檔ETF！ 她：最近納入00919因為表現太亮眼

其中00919這檔ETF，是最近才被我納入名單的存股寶寶，原因是919最近的表現實在太亮眼了，已經連續三季配出年化配息率高達10%的現金股利，真的好香。

00919規模年成長近5000％！ 他：維持配息0.55元至9月都沒問題

根據00919投信官網公告的可分配收益金額還有1.77，看來要維持0.55元的配息到2024年9月應該都沒問題，而且6-8月還會有成分股的股息...

比較00929、0056、00878、00919、00713、0050績效比拚！ 他：1月這兩檔季配息型勝出

00929成立起算到2024年1月底，與0056、00878、00919、00713、0050比較，誰是績效第一名？

00919未來依舊可10%高配息…縱使被收平準金限制？ 專家：24元以下買進至少9％

以00919為例，因為有收益平準金，官網每天都會公告淨值組成，而且00919因為換股時間是五月和十二月，所以在6-8月中間並不換股，所以我可以觀察他在這段時間，可分配收益到底增加了多少...

00878一路從16漲到逼近22元…不敢投資會墊高成本價？ 他破迷思：該用力買進

關於優質資產我的想法是，這麼優質的資產，股價越漲越高、股息越來越多，我應該用力買進、持續買進，盡可能去持有更多的優質資產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。