00919規模年成長近5000％！ 他：維持配息0.55元至9月都沒問題

一直以來都有收到薯粉詢問馬鈴薯，有沒有不錯的ETF或是存股標的；這不就來了嗎？

燈愣！

尤其是懶得選股還有不用盯盤的薯粉的福音，跟小資族跟新手們參與行情的選擇，就是近期很紅的群益投信00919高股息ETF。

最近規模剛突破千億，應該是有在觀察ETF大家都不陌生。

群益投信00919 高股息ETF

從市值前300大的股票中挑選高股息標的，是季配息（3、6、9、12 月除息），至於大家最喜歡跟最關注的配息，最近3次配息的金額至少有0.545元唷（近三次配息，0.54、0.54、0.55）。

而且在去年12月也調整了持股，整體而言將更符合未來趨勢：

減持航運類股 調節2023以來漲多的AI、電子通路龍頭股 加碼了獲利逆勢成長、買點浮現的金融股、傳產股

根據投信官網公告的可分配收益金額還有1.77，看來要維持0.55元的配息到2024年9月應該都沒問題，而且6-8月還會有成分股的股息，到時候可分配收益又會再增多囉！

投資理財是為了讓自己有更好的生活，新的一年讓自己多一個選擇的機會還有工具，當然還是要注意手中持股，適當控制交易風險。

以上看法屬於個人看法無任推薦買賣投資人須自負交易風險。

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