快訊

「億萬身價」前總統墜機身亡 智利宣布全國哀悼3天

一延再延…史上最難產醫院評鑑 難掩操作痕跡

李哲洋聽覺盛宴史：深入部落的亞洲業餘音樂家

比較00929、0056、00878、00919、00713、0050績效比拚！ 他：1月這兩檔季配息型勝出

聯合新聞網／ 股市小黑
台股示意圖。攝影／記者許正宏
台股示意圖。攝影／記者許正宏

00929成立起算到2024年1月底，與0056、00878、00919、00713、0050比較，誰是績效第一名？

台股2024年1月先下後上，呈現V轉型態，又到每月檢討高息ETF績效的時間。

本文就來整理一下目前市場上最熱四檔高息ETF截至113年1月31日的整績效表現，大家可以12月績效數字，同時對照0050績效，一切讓數字說話，就知道00929實際的表現。（註：因為00929是從6月9日發行，所以只能比較6月9日後的績效，未來每個月我都會來整理相關績效）。

本次文章會區分單月績效與累積績效，這樣可以知道上月誰表現最好，誰又表現落後。

壹、6月9日至12月29日績效表現

第一名：復華台灣科技優息（00929）

112年6月9日收在15.39元，12月29日收在19.15元，績效是+24.4%（若是以6/9掛牌15元計算，績效是+27.6%）。

第二名：元大高股息（0056）:

112年6月9日收在31.78元，12月29日收在37.4元，績效是+17.68%。

第三名：國泰永續高股息（00878）:

112年6月9日收在18.97元，12月29日收在21.8元，績效是+14.91%。

第四名：群益台灣精選高息（00919）:

112年6月9日收在19.81元，12月29日收在22.26元，績效是+12.36%。

對比6月9日至12月29日底同期間0050績效：

112年6月9日收在127.8元，12月29日收在135.45，績效是+5.98%

貳、單月績效表現

第一名：群益台灣精選高息（00919）:

112年12月29日收在22.26元，113年1月31日收在22.22元，績效是-0.17%。

第二名：國泰永續高股息（00878）

112年12月29日收在21.8元，113年1月31日收在21.63元，績效是-0.78%。

第三名：元大台灣50（0050）

112年12月29日收在135.45元，113年1月31日收在134.35元，績效是-0.81%。

第四名：復華台灣科技優息（00929）

112年12月29日收在19.15元，113年1月31日收在18.62元，績效是-2.76%。

第五名：元大高股息（0056）

112年12月29日收在37.4元，113年1月31日收在36.2元，績效是-3.2%。

參、112年6月9日至113年1月31日績效表現

第一名：復華台灣科技優息（00929）

112年6月9日收在15.39元，113年1月31日收在18.62元，績效是+20.98%（若是以6/9掛牌15元計算，績效是+24.1%）

第二名：國泰永續高股息（00878）

112年6月9日收在18.97元，113年1月31日收在21.63元，績效是+14%

第三名：元大高股息（0056）

112年6月9日收在31.78元，113年1月31日收在36.2元，績效是+13.9%。

第四名：群益台灣精選高息（00919）

112年6月9日收在19.81元，113年1月31日收在22.22元，績效是+12.2%。

第五名：元大台灣50（0050）

112年6月9日收在127.8元，113年1月31日收在134.35元，績效是+5.12%。

肆、綜合觀察

00919、00878在113年1月整體績效表現比0050好，0056、00929稍微落後，2月看看能否趕上。

00929從112年6月9日成立到113年1月底不含息績效都一直維持第一名，其他高息ETF名次都會更迭，希望能繼續維持下去。

加碼比較元大高息低波（00713）

112年6月9日收在45.39元，113年1月31日收在50.05元，績效是+10.26%。

很奇怪某達人狂推薦只有00713可以購買，其他高息ETF都是垃圾，妄言高息ETF所領配息都是拿本金配發，左手換右手。

所以我們用扣除配息的績效去觀察，00713不含息績效僅贏0050而已，卻輸他口中稱呼垃圾的ETF ，不用爭辯，一切就看數字去打臉。

警語：文章內容不是對任何證券作買賣邀約，這只是創作者分享自己的交易邏輯與觀察心得，並非給讀者任何投資建議，股票投資有賺有賠，請務必獨立思考自行決定，文中內容之舉例只是為了讓讀者能清楚了解創作者的思維，請勿以此文章做為買賣依據。

◎本文內容已獲 股市小黑 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

0050元大台灣50 0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 季配息 月配息 績效

延伸閱讀

0056連續填息進入第14年！ 他搭00878和00919組月配：領息不是左換到右手的「三大關鍵」

台股前15名ETF績效出爐…00919、00878、00900、00915皆上榜！ 她：產品本身沒有好壞

00878一路從16漲到逼近22元…不敢投資會墊高成本價？ 他破迷思：該用力買進

0056+00878+00919跟00929想每月加薪一萬怎選？ 他：原來關鍵是這檔

相關新聞

比較00929、0056、00878、00919、00713、0050績效比拚！ 他：1月這兩檔季配息型勝出

00929成立起算到2024年1月底，與0056、00878、00919、00713、0050比較，誰是績效第一名？

00919未來依舊可10%高配息…縱使被收平準金限制？ 專家：24元以下買進至少9％

以00919為例，因為有收益平準金，官網每天都會公告淨值組成，而且00919因為換股時間是五月和十二月，所以在6-8月中間並不換股，所以我可以觀察他在這段時間，可分配收益到底增加了多少...

00878一路從16漲到逼近22元…不敢投資會墊高成本價？ 他破迷思：該用力買進

關於優質資產我的想法是，這麼優質的資產，股價越漲越高、股息越來越多，我應該用力買進、持續買進，盡可能去持有更多的優質資產...

台股ETF受益人上周微增1.5萬 年終獎金持續買進高息ETF

每周台股 ETF 集保戶股權分散統計出爐，根據2024年2月2日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股 ETF的受益...

0056連續填息進入第14年！ 他搭00878和00919組月配：領息不是左換到右手的「三大關鍵」

相信大家常常聽過一句話，領股息是左手換右手？到底什麼是領股息左手換右手？還有是真的嗎？拿到的錢就是你的本金，還要被扣稅，這麼慘的事情為什麼大家還要做呢？

0056+00878+00919跟00929想每月加薪一萬怎選？ 他：原來關鍵是這檔

自組月配ETF只要提高00XXX的比重，就可以在持股更分散的優勢下有更高的配息水準！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。