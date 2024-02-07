比較00929、0056、00878、00919、00713、0050績效比拚！ 他：1月這兩檔季配息型勝出

00929成立起算到2024年1月底，與0056、00878、00919、00713、0050比較，誰是績效第一名？

台股2024年1月先下後上，呈現V轉型態，又到每月檢討高息ETF績效的時間。

本文就來整理一下目前市場上最熱四檔高息ETF截至113年1月31日的整績效表現，大家可以12月績效數字，同時對照0050績效，一切讓數字說話，就知道00929實際的表現。（註：因為00929是從6月9日發行，所以只能比較6月9日後的績效，未來每個月我都會來整理相關績效）。

本次文章會區分單月績效與累積績效，這樣可以知道上月誰表現最好，誰又表現落後。

壹、6月9日至12月29日績效表現

第一名：復華台灣科技優息（00929） 112年6月9日收在15.39元，12月29日收在19.15元，績效是+24.4%（若是以6/9掛牌15元計算，績效是+27.6%）。 第二名：元大高股息（0056）: 112年6月9日收在31.78元，12月29日收在37.4元，績效是+17.68%。 第三名：國泰永續高股息（00878）: 112年6月9日收在18.97元，12月29日收在21.8元，績效是+14.91%。 第四名：群益台灣精選高息（00919）: 112年6月9日收在19.81元，12月29日收在22.26元，績效是+12.36%。 對比6月9日至12月29日底同期間0050績效： 112年6月9日收在127.8元，12月29日收在135.45，績效是+5.98%

貳、單月績效表現

第一名：群益台灣精選高息（00919）: 112年12月29日收在22.26元，113年1月31日收在22.22元，績效是-0.17%。 第二名：國泰永續高股息（00878） 112年12月29日收在21.8元，113年1月31日收在21.63元，績效是-0.78%。 第三名：元大台灣50（0050） 112年12月29日收在135.45元，113年1月31日收在134.35元，績效是-0.81%。 第四名：復華台灣科技優息（00929） 112年12月29日收在19.15元，113年1月31日收在18.62元，績效是-2.76%。 第五名：元大高股息（0056） 112年12月29日收在37.4元，113年1月31日收在36.2元，績效是-3.2%。

參、112年6月9日至113年1月31日績效表現

第一名：復華台灣科技優息（00929） 112年6月9日收在15.39元，113年1月31日收在18.62元，績效是+20.98%（若是以6/9掛牌15元計算，績效是+24.1%） 第二名：國泰永續高股息（00878） 112年6月9日收在18.97元，113年1月31日收在21.63元，績效是+14% 第三名：元大高股息（0056） 112年6月9日收在31.78元，113年1月31日收在36.2元，績效是+13.9%。 第四名：群益台灣精選高息（00919） 112年6月9日收在19.81元，113年1月31日收在22.22元，績效是+12.2%。 第五名：元大台灣50（0050） 112年6月9日收在127.8元，113年1月31日收在134.35元，績效是+5.12%。

肆、綜合觀察

00919、00878在113年1月整體績效表現比0050好，0056、00929稍微落後，2月看看能否趕上。

00929從112年6月9日成立到113年1月底不含息績效都一直維持第一名，其他高息ETF名次都會更迭，希望能繼續維持下去。

加碼比較元大高息低波（00713）

112年6月9日收在45.39元，113年1月31日收在50.05元，績效是+10.26%。

很奇怪某達人狂推薦只有00713可以購買，其他高息ETF都是垃圾，妄言高息ETF所領配息都是拿本金配發，左手換右手。

所以我們用扣除配息的績效去觀察，00713不含息績效僅贏0050而已，卻輸他口中稱呼垃圾的ETF ，不用爭辯，一切就看數字去打臉。

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