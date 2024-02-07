00919未來依舊可10%高配息…縱使被收平準金限制？ 專家：24元以下買進至少9％

網友問：平準金四大準則上路，00919後續還能維持10%的高配息嗎？

四大準則出來，我想主要是避免平準金被濫用，避免部分商品打腫臉充高息，老師覺得最好的因應方式就是，後續在高息ETF的挑選上，要更關注各檔的選股邏輯，選擇「真正能鎖定高息標的」的商品。

舉例來說，00919是用兩段式的篩選，一年換股兩次，12月預選高股息，5月根據各企業董事會宣告的配息金額換算，挑出每年「實際」配息率高的股票，等於是open book的考試，我先知道你配多少，配得高才把你選進來，所以00919選的股票會非常的精準，一定是該年度配息水準相對高的。 再者，其實他選股邏輯中還有一項，就是五月換股會排除已經除息的個股，6-8月參與除權息旺季的那一批持股，「每一檔都可以收到息」，用以作為ETF後續配息的活水，資金運用的效率極高。

因此，在選股邏輯這一關，我覺得00919是絕對合格，能挑出真正配得高的股票。

另外，相關規範有提到「ETF實際配息率原則不應超過參考配息率」，大家也不免疑惑到底參考配息率是什麼？據老師的了解，相關數字仍為各大投信內部的資料，無對外公開，所以，目前大家只能各自解讀。

針對這個參考配息率，我倒是有另一個想法，假設一檔ETF的投資組合能收到13%的息，那配出10%感覺上就相對合理，但如果一檔整個投資組合只能收到6%、8%的息，那配出10%就得看多出來的是選股賺到的資本利得，還是收益平準金灌水的打腫臉充高息？基於ETF的投資組合股息率高就有能力可以配高息這樣的想法，我覺得投資人可以自己根據ETF的「投資組合之股利率」來判斷。

但要使用這個方式還是得清楚每檔ETF的換股時間，他實際參與6-8月除權息旺季的成分股到底是哪一些，只要能確定這一點，再把參與除權息的持股用【股利率＊權重】加總，就能得出整體投資組合的股利率。

聽起來很複雜，但有偷吃步的快速方式，我以00919為例，因為有收益平準金，官網每天都會公告淨值組成，而且00919因為換股時間是五月和十二月，所以在6-8月中間並不換股，所以我可以觀察他在這段時間，可分配收益到底增加了多少，因為投組收到的息，就會反應在可分配收益上，用這樣子的方式初估整體投組的股利率。

依官網所示，2023/5/31的可分配收益為0.15，到了2023/８/31可分配收益則上升到2.66，意思是這段時間收到的息大約是2.66-0.15=2.51，若以2023/8/31的淨值20.58換算，占比大約是12.1%，這個數字就會很接近整體投組的股利率，這個數字也是高於目前約10%的配息水準，所以我相信至少在今年九月以前，00919應該都還是可以維持0.55元的配息水準（目前可分配收益還有1.78，可以再配三次0.55元）。

完整的檢視00919的選股邏輯、配息實力（投組股利率）後，我覺得接下來能不能配10%就是要取決於投資人的進場價格了，如果定錨於配0.55元，回推24元以下買進至少有9%，22元以下買進就有10%，抱持著買綠不買紅的準則，我想919的配息還是非常值得期待的。

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