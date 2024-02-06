00878一路從16漲到逼近22元…不敢投資會墊高成本價？ 他破迷思：該用力買進
今天講心態面，只是以878舉例，我覺得任何優質資產都適用。去年這個時候有個老鐵我印象很深，他說覺得16塊的878有點高想等回檔到15塊，殊不知2月漲了1塊到17塊，結果他沒什麼買到…
如果這老鐵一直觀望沒有再繼續買，那過了一年他從16塊觀望到今天的收盤價21.89，雖然成本價也許16塊多，但張數少累積的帳面報酬就少，領到的股息也少，那這樣的成本價似乎沒有比好。
另一個老鐵昨天密我，他說成本16.9塊、張數40張，一直想再買一點，但怕成本價拉高殖利率就沒那麼漂亮，「怕成本價變高不敢買」，很多人好像都有這個症頭？如果不持續買進那張數就是永遠停留在40張。
這樣的心態就好像在說，優質資產怎麼一直漲？股息怎麼越來越多？害我我要花更多的成本去持有，因為我要增加成本所以我不想賺更多，再多的現金流我也不要，因為我必須為了優質資產支付更多成本，這種心態容易讓你卡在中間不上不下。
關於優質資產我的想法是，這麼優質的資產，股價越漲越高、股息越來越多，我應該用力買進、持續買進，盡可能去持有更多的優質資產，因此我不惜開槓桿繼續買進，未來它還會繼續增值，為我帶來更大的報酬及現金流。
成本增加也沒有關係，因為我相信未來它的增值幅度會遠遠大於我的成本價，只要我的持有數量越多，就算股價只有些微漲幅，我的帳面報酬就會衝的很快，至於股息更不用說，張數越多股息現金流就越大。
所以在上一篇文章我提到，今年我會把878衝到100張，無論它的股價有多高，我願意為了這個超優質資產支付更多的代價，我才不要等到一年後股價股息又再次破紀錄時，才在後悔自己怎麼買這麼少。
當然每個人的看法都不同，如果你覺得超低成本價是你來市場的主因，帳面報酬、張數跟股息都其次的話那也沒問題，適合自己就好。
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