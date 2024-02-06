0056連續填息進入第14年！ 他搭00878和00919組月配：領息不是左換到右手的「三大關鍵」

3個關鍵，了解存股是不是左手換到右手

連續填息進入第14年，存股族100%領到真正股息！

相信大家常常聽過一句話，領股息是左手換右手？到底什麼是領股息左手換右手？還有是真的嗎？拿到的錢就是你的本金，還要被扣稅，這麼慘的事情為什麼大家還要做呢？

撲滿和大家分享三個關鍵因素，到底股息是不是左手換到右手？

1.投資週期

如果你只是當沖、短期且習慣作價差的投資者，那股息確實就是左手換右手！

若屬於中長期投資，持有的股票短時間不會賣，公司基本面表現好，除息後股價可以漲回原本的地方完成填權息，而且如果有配股票股利的還可以增加明年的持股單位讓股利累積更快。

2.持有成本

情境一： 買進一檔股票在25元，然後他漲到40元後除息2元，之後一路跌到15元，對於買在40元的投資者不只貼息還真的有種股息是左後換右手的感覺 情境二： 成本為20元，然後他漲到40元後除息2元，之後有填息，有填息等於你賺的錢領出來但你的成本沒有被損失！

「現價填息」及「個人式填息」的差異，現價填息從上述例子要到40元才算完成填息，個人式填息因為成本較低，只要股價高於你的成本加上除息的金額，對於個人來說就會是填息。

3.公司營運狀態

發股息前提表示公司有賺錢，但若公司業績嚴重衰退，市場可能會反應公司營運狀況導致股價走跌股價直直落導致沒機會填息又拿到的股息還要扣稅，對於如果堅持持有沒賣掉的朋友，就真的是賠了夫人又折兵。

撲滿的月月配ETF存股清單

先前撲滿也和大家分享自己的月月領息存股清單，好消息0056元大高股息填息了！0056在一月中除息0.7元，這次花7個交易日就完成填息，連續填息進入第14年，投資人數並突破百萬大關，00878接棒公布第一季配息為0.4元，幫撲滿的年終再度加薪啦！

撲滿也做了這兩檔ETF第一季配息的統計，詳情請看圖表

0056元大高股息2024年Q1配息金額0.7元，以除息前一日收盤價36.37估算，「單季配息率1.92%」，換算年化配息率7.7%。

00878國泰永續高股息2024年Q1配息金額0.4元，以公告配息日1/31收盤價21.63估算，「單季配息率1.85%」，換算年化配息率7.4%。

結論

存股與存錢的差別，就在於股票配息的產生，挑選有「穩定配息」的公司，股價波動通常也較和緩，較適合存股族長期投資規劃。

每一段固定時間都能為自己帶來一筆固定收入，把存股當作存錢領利息的心態，會讓理財規劃更穩定，心態更穩建，也相對容易長期執行。

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