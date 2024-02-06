0056+00878+00919跟00929想每月加薪一萬怎選？ 他：原來關鍵是這檔

編按：原文發文日期為1月18日。

嗨，大家好！新的一年到了，大家有開始規劃自己的理財、存股計畫了嗎？最近高股息ETF熱度之高，從2023年台股ETF的規模排名就可以發現。

所以大芥就來分享「如何用高股息ETF打造每月被動收入」，並實際算看看月領1萬要投入多少本金！有現金流需求、喜歡領息的朋友一起來看看吧！

2023前5大台股ETF規模排名

0050：規模3102億、規模成長23.13% 0056：規模2534億、規模成長48.88% 00878：規模2494億、規模成長81.58% 00929：規模1173億、規模成長2131.14% 00919：規模966億、規模成長4839.52% 資料來源與日期：CMONEY(2023-12-29)

從資料可以發現，規模前5大的ETF中有4名都是高股息ETF，而其中00919、00929這兩檔新星的規模成長之大，尤其是00919的規模成長高達近5000％，更摘下了2023年的ETF規模成長王。

每月想加薪一萬要存多少？

自組月配ETF（0056+00878+00919）：需要投入140萬 月配ETF（00929）：需要投入143.53萬

自組月配ETF只要提高00919的比重，就可以在持股更分散的優勢下有更高的配息水準！

4檔高股息ETF配息表現如何？

2024年1月00929有提高了配息金額，配息率上升至8.2％；0056則回歸常態，單季配發0.66，配息率約7.2%；而00919仍然是配息表現最好的。

00919：10.1％ 00929：8.2％ 0056：7.2％ 00878：6.8％

另外，投資高股息ETF除了關注配息表現，也要觀察股價是否有成長哦！

像是另外看了00919不含息報酬表現，2023年漲幅34％以上，就可以知道00919除了股息也兼具了價差成長。

結語

用0056+00878+00919 自組ETF打造每月被動收入的方式，其因選股邏輯不同，風險分散性會相對更好。

投資高股息ETF除了關注配息表現外，也要記得觀察股價是否有持續成長，像00919就兼具配息與股價成長。

就分享到這邊，也提醒大家以上分享僅供參考，並非投資建議，請大家自己評估與判斷哦！

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