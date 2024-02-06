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00933B累積3.5個月債息首配0.23元！ 專家：僅三個月受益人數破7萬

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

金融債ETF 00933B 即將展開月配

去年10月新掛牌的00933B國泰10Y+金融債，在累積了3.5個月的債息之後，已經在2/1公布首次配息的結果。以2/1收盤市價16.97換算下來的殖利率表現，以債券ETF來說算蠻不錯的。

在目前9檔金融債ETF當中，00933B是唯一有納入收益平準金的ETF，也是唯一採用15元發行，價位相對其它ETF更低、更容易入手。從掛牌到2/1為止，才三個多月的時間，受益人數已經突破7萬人（70,429），在金融債券ETF當中排名第1（所有債券ETF第8），規模則是來到344.7億。

00933B的熱門程度也直接反應在成交量上，從圖表上可以看到1/15之後成交量開始明顯放大，截至2/1平均在10萬張以上，幾乎每天都是債券ETF的成交No.1，2/1更爆天量達31.7萬張，不僅成為當日台股成交冠軍，更一舉打破債券ETF史上最大成交量紀錄。畢竟是全新的ETF要啟動月配，想要搭上首配列車的投資人還不少。

而我們也特別整理了00933B的持債部位，根據去年12月底的數據，它有將近9成（87.3%）佈局A級以上的債券，8成都是美國的金融股。佔比最高的分別是美國銀行、摩根大通、富國銀行和高盛，花旗、大摩和匯豐也各有7-8%，都是大到不能倒的世界銀行巨頭，光前十大就佔了超90%的權重。

最近台股在萬八附近震盪，尤其台灣的金融存股族眾多，如果想要減震安心領息，其實可以善用股債走勢負相關的特性，關注金融債ETF做股債配置。金融債券除了有固定的債息收益，配息更穩定之外，還有免扣二代健保的優勢。今年海外所得（最低稅賦制）的免稅額度，也從670萬調高到750萬，更有利高所得族群節稅。且相較金融股，因為即將進入降息循環，金融債還有賺資本利得的空間。

今年過年比較晚，如果想參與00933B的首次月配，記得最後買進日是2/26（一）。打算要長期持有00933B的領月配的人，記得準備你的彰銀帳戶，上國泰投信官網申請變更配息帳戶，可以多節省匯費的負擔。更多ETF的最新消息歡迎持續追蹤柴鼠兄弟！

00933B二月首次配息時程

最後買進日：2/26(一)

除息交易日：2/27(二)

配息發放日：3/25(一)

◎本文內容已獲 柴鼠兄弟 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00933B國泰10Y+金融債ETF 月配息

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