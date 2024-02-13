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他買00929「虧1%就賣」自嘆不適合買股！網籲改2習性、玩定存

聯合新聞網／ 綜合報導
網友自嘆不適合買股。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
網友自嘆不適合買股。台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

股票投資有賺有賠，但若是股價一下跌就立刻賣出，後續股價可能上漲，等於是面臨更大的損失。有網友分享他的投資經驗，他投資多檔股票，每當遇到股價小幅下跌就會賣出，其中連復華台灣科技優息（00929）都只在虧損202元就賣出，其他人建議他選擇定存最安穩，並要「改掉追高+虧10%就心態崩的習性」。

一名網友在論壇Dcard發文表示「我可能不適合碰股票」，他在去年十月開了證券戶，但是因為剛開始不懂股票，只要看到虧損就直接賣出，導致幾乎每一檔都認賠，想不到後續股票都回漲，如果沒賣出的話可以賺進數萬元。

根據該網友貼出的投資明細，可見他投資宏泰、立積、晶宏、晶心科、材料-KY、裕隆、威盛、創意、復華台灣科技優息、緯創、LINEPAY等，其中只有偉創紅字+309元、1.78%，其餘都是綠字，最低虧損額度是復華台灣科技優息1.07%、202元，最高是晶心科13.07%、3412元。

其他人則留言「這些都是經驗」、「你等大盤15000再買好嗎，現在只會被割韭菜」、「買ETF損200而已就賣，傻眼」、「看你買的都還好就愛追高，調整買賣的時機，現在的行情不適合追高有賺的加碼賠錢的等吧」、「你適合定存」、「去旁邊畫圈圈..年輕沒本，不擔心，但觀念很重要，有空去看看『財富的秘密』跟『持續買進』這兩本書。應該會有所改觀」。

還有人留言「改掉追高+虧10%就心態崩的習性就可以了，選股沒什麼大問題」、「如果你都做空，現在全部都會是紅字」、「花幾萬塊認清自己沒本事玩個股是很划算的，這堂課很多人修到負債才畢業」、「股票波動20%～30%，都算得上很正常，再者，不要追漲追高，也不要看新聞操作股票，新聞都是報導漲高後的股票，建議從ETF開始操作」、「定存去吧」。

00929復華台灣科技優息ETF Dcard ETF

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