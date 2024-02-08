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他存款50萬＋信貸50萬想全投00919！網推買00929能每月加薪

聯合新聞網／ 綜合報導
網友想將存款全額投資ETF。圖／聯合報系資料照片
網友想將存款全額投資ETF。圖／聯合報系資料照片

高股息ETF多會配發股息，吸引大批投資人喜愛。有網友想投入全額50萬存款，另外進行信貸貸款50萬，共100萬投資高股息ETF，不少人建議他選擇投資00929，但也有人提醒，他還應另外預留緊急預備金。

一名網友PTT發文表示，他是一名普考公務員，每年收入60萬，目前存款50萬，他想辦信貸貸款50萬，並將100萬投資高股息ETF，替自己加薪。

該網友猶豫，該選擇00929、00919、00878、0056哪支標的，風險可以最低，並且每月穩定達到加薪目的。

不少人推薦00929，紛紛留言「每個月當然就是929，50萬太少，建議500萬歐印」、「每月加薪就是929啊，答案都在問題裡了」、「一律推薦00929」、「月配股票型現在有929、934、936，下個月有940」、「929和919都買啊」、「929+919」。

還有人留言「本金太少了，不值得吧，講真的遇到空頭，高股息etf根本完蛋」、「建議再質押50，共150、抓6%，每月被動7.5K，很香」、「先考慮還款計畫及現金流，再來選標的」、「存款全下？你的緊急預備金在哪？」、「萬八信貸，要確定欸」、「萬8歐印？」、「All in NVDA，一個月賺回七年利息」。

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